Reignição de incêndio em loja de artigos para festas

No dia 13 de fevereiro de 2024, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para conter uma reignição de incêndio em uma distribuidora de doces localizada na Rua 43, Quadra 482, no Pedregal, próximo à DF-290, no Novo Gama – GO. A ocorrência foi registrada às 04h38, mobilizando quatro viaturas para a operação de combate às chamas.

Ao chegar ao local, a equipe de resgate constatou que o incêndio, que havia sido controlado no dia anterior, havia recomeçado. Os bombeiros agiram rapidamente, combatendo diretamente o fogo, o que resultou na extinção do incêndio e na prevenção de sua propagação para estabelecimentos vizinhos.

A responsabilidade pela perícia para determinar as possíveis causas do incêndio ficou a cargo do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO).

Assim como no dia anterior, o local permaneceu sob os cuidados do proprietário, o senhor H.R.A.J. Felizmente, não houve relato de vítimas ou animais feridos como resultado do incidente.

A rápida resposta e a eficácia da equipe de bombeiros foram fundamentais para controlar a situação e evitar danos maiores. O CBMDF permanece comprometido com a segurança e o bem-estar da comunidade em situações de emergência.