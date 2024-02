Regiões administrativas terão mutirão de limpeza para combater a dengue

“Vamos circular por todas as regiões varrendo as ruas. Essa é uma forma de demonstrar nossas ações para a população”, defendeu o secretário

Nos próximos dias, um mutirão de limpeza tomará as ruas do Distrito Federal. A força-tarefa tem como objetivo retirar lixo, entulho e inservíveis de todas as regiões da capital para evitar locais de proliferação do mosquito Aedes aegypti.

“A operação de limpeza em todas as cidades vem na tentativa de reduzir os focos da dengue”, destacou o governador Ibaneis Rocha.

Estarão à disposição da operação 150 caminhões e 40 pás-carregadeiras sob coordenação da Secretaria de Governo (Segov). Além disso, mais 150 caminhões e 30 pás-carregadeiras serão solicitadas para reforçar a atuação.

“Vamos circular por todas as regiões varrendo as ruas. Essa é uma forma de demonstrar nossas ações para a população”, defendeu o secretário de Governo, José Humberto Pires de Araújo.

Paralelamente, as administrações regionais farão o recolhimento de insensíveis da população. Serão disponibilizados dois dias na semana para a retirada dos conteúdos. Equipamentos públicos e canteiros de obras também passarão por vistorias para evitar que se tornem focos do mosquito da dengue.

Só em janeiro deste ano, o Serviço de Limpeza Urbana (SLU) retirou mais de 44 mil toneladas de lixo e entulho do DF, além de quatro mil pneus.

*Com informações de Adriana Iziel, da Agência Brasília