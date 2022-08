Região Norte do DF transformada com obras da gestão Ibaneis

Em Sobradinho II, Ibaneis entregou a UBS 7, na Vila Buritizinho, reformou passarela na DF-420 e instalou dezenas de abrigos de ônibus

O governador e candidato à reeleição Ibaneis Rocha (MDB) iniciou a agenda deste sábado (27) com uma visita à região Norte do Distrito Federal. Em Sobradinho II, o emedebista prestou contas de sua gestão e ouviu demandas de moradores.

Em Sobradinho II, Ibaneis entregou a UBS 7, na Vila Buritizinho, reformou passarela na DF-420, instalou dezenas de abrigos de ônibus, pavimentou a Rua 60, instalou mais de 2,4 mil lâmpadas de LED e está reformando a Feira Permanente e construindo uma nova sede para a 35ª Delegacia de Polícia.

“Nós temos trabalhado esses três anos e oito meses como ninguém. Mudamos a cara do DF em todos os locais, criamos diversos programas sociais para atender a população, temos obras em todos os lugares. Fizemos sete UPAs, 12 UBSs, aumentamos as equipes da Saúde da Família e vamos melhorar porque sabemos fazer. O 15 é o número da esperança e da vitória do DF”, afirmou o governador Ibaneis Rocha.

Outras obras que atendem a região também foram feitas, como a conclusão do Complexo Viário Governador Roriz, a rodoviária de Sobradinho e o viaduto de Sobradinho, que está em construção.

Agência Brasília