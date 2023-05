A farmácia da UBS 7 de Ceilândia é a primeira a fazer entrega de psicotrópicos no período noturno, de segunda a sexta, até as 22h

A Superintendência da Região de Saúde Oeste, que compreende as regiões de Brazlândia, Ceilândia, Pôr do Sol e Sol Nascente, amplia o número de unidades básicas (UBSs) habilitadas a distribuir medicamentos controlados.

Além do aumento de unidades abertas durante os dias úteis e aos sábados, foi contemplada uma reivindicação antiga da população: oferecer o serviço também no horário noturno. A farmácia da UBS 7 de Ceilândia é a primeira, em todo o Distrito Federal, a fazer entrega de psicotrópicos no período noturno, de segunda a sexta, até as 22h.

A diretora de Atenção Primária da Região Oeste, Sandra Araújo, explica que a ampliação foi possível devido à recente convocação de farmacêuticos. “Passamos 2022 inteiro organizando todos os cenários, o que seria necessário de mobiliário, de organização, de fluxo de trabalho. Tudo foi feito para que, com a chegada dos novos profissionais, pudéssemos ofertar essa distribuição à comunidade”, detalha.

Os medicamentos são entregues à população mediante prescrição médica, pelo farmacêutico ou pelo técnico que estará no local para o atendimento. Remédios sujeitos a controle especial só podem ser entregues a maiores de 18 anos.

O aposentado Josoeu Messias, morador da região e usuário dos serviços da UBS 7 de Ceilândia há 19 anos, comemora a expansão: “Facilita muito nossa vida, nem todo mundo tem condição de vir aqui durante o dia, pois chega do serviço à noite e acaba ficando sem o medicamento. Agora com o horário ampliado, ficou nota dez!”

Confira as unidades que vão distribuir medicamentos

Período diurno:

Brazlândia: UBSs 1 e 2

Ceilândia: UBSs 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12

‌Período noturno (dias úteis, das 7h às 22h)

Ceilândia: UBS 7

Aos sábados:

Brazlândia: UBS 2

Ceilândia: UBSs 2, 6, 8, 9 e 10.

As informações são da Agência Brasília