Região de Planaltina sem água nesta quinta (20), para interligação de rede

Fornecimento será interrompido das 7h às 23h59 para serviços necessários após a implantação de novas tubulações

A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) suspenderá o fornecimento de água na região do Arapoanga, em Planaltina, nesta quinta-feira (20). O motivo da interrupção temporária é a interligação da rede de distribuição, após implantação de novas tubulações. O corte afetará todo o bairro, incluindo os condomínios, das 7h às 23h59.

Conforme o artigo 50 da Resolução nº 14 da Adasa, de 27 de outubro de 2011, os moradores devem contar com reservatório de volume mínimo correspondente ao consumo médio diário da residência, a fim de evitar transtornos no período sem água.

A norma estabelece as condições da prestação e utilização dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no DF, para que os usuários não sejam afetados pela interrupção no fornecimento. Além disso, segundo o Parágrafo Único, o usuário é responsável pela limpeza e desinfecção da instalação predial de água e do reservatório predial antes da ligação definitiva de água, e posteriormente pela limpeza e desinfecção semestral do reservatório predial.

Para mais informações, ligue no número 115.

Com informações da Agência Brasília