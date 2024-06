Reformada, academia pública do Parque da Cidade tem horário ampliado de funcionamento

O que já estava bom ficou ainda melhor. Depois de passar por reforma e ampliação de espaço, a academia pública gratuita no Parque da Cidade Sarah Kubitschek voltou a funcionar com novos equipamentos e capacidade para receber até 45 pessoas simultaneamente. A academia fica atrás do prédio da administração, no Estacionamento 11, e é fruto de uma parceria do Governo do Distrito Federal (GDF) com o Laboratório Exame e a empresa Mude.

Por meio de parceria da Secretaria de Esporte e Lazer (SEL-DF), na cessão do espaço, com o Laboratório Exame e a Mude, a academia também teve o horário de funcionamento ampliado. Inaugurada em 2022, funcionando três vezes por semana, a academia agora abre seis vezes por semana e em dois turnos, de manhã e no início da noite. Os usuários contam com o apoio de instrutores e as aulas podem ser agendadas pelo aplicativo da Mude.

Recentemente ampliado, o espaço conta com 300 m² a céu aberto. Com a reforma e a instalação de piso emborrachado, é possível realizar atividades de musculação, yoga, HIIT, fitdance e funcional. Na área da musculação, há banco e máquina para supino, aparelho conjugado com barra de alongamento e paralela, banco extensor, aparelho para agachamento, banco para remada, pesos diversos, banco de panturrilha sentada, banco declinado para abdominal, suporte para halteres, barra móvel do tipo olímpica, entre outros equipamentos.

Com piso emborrachado, a academia tem área de 300 m² a céu aberto | Foto: Alexandre Heller

“O governo tem se preocupado em gerar oportunidades de acesso e democratização ao esporte. Ao firmar essa parceria, fortalecemos a ideia de que a atividade física deve ser acessível a todos, independentemente de sua condição financeira. Além disso, estamos investindo em um ambiente propício para a promoção da saúde e qualidade de vida da população, contribuindo para uma comunidade mais ativa e saudável”, reforçou o secretário de Esporte e Lazer, Renato Junqueira.

“O importante é a acessibilidade que o projeto traz, por ser gratuito. Qualquer um que passa pelo parque pode se inscrever e se programar para malhar ou praticar as aulas. O esporte gera saúde”, destacou o administrador do Parque da Cidade, Toddi Moreno.

Como utilizar

A população pode usufruir da sala completa de musculação e aulas coletivas de diversas modalidades gratuitamente. Para realizar as atividades, é necessário baixar o aplicativo Mude – Yoga e Fitness, concluir o cadastro e agendar o horário. O funcionamento dos espaços está condicionado à presença de um profissional de educação física, conforme exigência do Conselho Regional da categoria.

“Estamos entusiasmados em anunciar essa parceria, que reforça o nosso compromisso em promover uma vida mais saudável e ativa para Brasília. Juntos, daremos um passo importante rumo a um futuro no qual a saúde preventiva e a atividade física caminham lado a lado, garantindo uma vida plena e com qualidade. Essa colaboração proporciona uma experiência completa, integrando a visão holística por meio do acesso ao acompanhamento de saúde detalhado associado à prática de exercícios”, destaca Gleidson Viana, diretor médico do Exame Medicina Diagnóstica.

Com informações da Agência Brasília