Reforma do SCS é elogiada na posse da diretoria da Associação Comercial do DF

Obra feita na gestão Ibaneis foi lembrada pelo presidente da ACDF, Fernando Brites, como uma demanda antiga do setor

As reformas do Setor Comercial Sul (SCS), feitas pela gestão de Ibaneis Rocha, foram lembradas durante a posse dos novos diretores e conselheiros da Associação Comercial do DF (ACDF) nesta quinta-feira (4). O presidente Fernando Brites elogiou o trabalho que vem sendo feito, enquanto Ibaneis reforçou que valeu a pena reformar o SCS e outras áreas da cidade.

“O Fernando Brites tinha um sonho de reformar o Setor Comercial Sul, assim como nós tínhamos o sonho de reformar a W3 e, ao longo do mandato, conseguimos fazer muito pela cidade. A

W3 hoje é um palco para o empreendedorismo. Temos pesquisas que mostram que valeu a pena reformar a W3, assim como valeu reformar o Setor de Rádio e TV Sul, o Setor Hospitalar Sul e agora o nosso querido Setor Comercial Sul”, disse Ibaneis Rocha ao destacar a obra da Praça do Povo.

Em seu discurso, o chefe do Executivo fez questão de ressaltar a importância da associação e manter as portas abertas para projetos. “A ACDF foi importante na redemocratização de Brasília e, da parte do governo, digo que vocês são bem recebidos no governo, assim como suas ideias”, afirmou Ibaneis Rocha.

Presidente da ACDF, Fernando Brites elogiou o governador Ibaneis Rocha por cuidar do Setor Comercial Sul. “Tinha 45 dias deste governo e fui a ele [Ibaneis] dizer que a ACDF criou um projeto, ainda em 1996, para recuperar o Setor Comercial Sul. Ele já reformou a Praça do Povo e temos canteiro de obras na Quadra 5 e licitação e projeto para reformar as demais quadras”, disse Brites.

O grupo eleito para a gestão 2022/2025 da ACDF conta com Fernando Brites como presidente e Rubem Soares Branquinho como presidente do Conselho Superior. A presidente do Conselho da Mulher Empreendedora, Ana Claudia Cotait, e a secretária Nacional da Família, Ângela Gandra, também participaram do evento.