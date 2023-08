Reforma da Avenida N3 do Riacho Fundo II soma investimentos de R$ 3 milhões

Cerca de 1,2 km teve todo o asfalto retirado para a implantação de novo material; em janeiro, o GDF entregou a via duplicada

Uma das avenidas principais do Riacho Fundo II, que liga a região administrativa à Estrada Parque Núcleo Bandeirante (EPNB), está sendo reconstruída pelo Governo do Distrito Federal (GDF). O trecho com extensão de aproximadamente 1,2 km é executado pela Novacap, e conta com um investimento de R$ 1,1 milhão.

Em janeiro, o GDF entregou a avenida duplicada, o serviço foi executado em um trecho de 1,2 km e aporte de R$ 2,8 milhões. Além do asfalto, foram feitas ciclovias, calçadas, paisagismo, drenagem, rampas de acessibilidade e paradas de ônibus. Agora, as obras são na pista antiga, que passou a ter sentido único.

De acordo com a administradora regional do Riacho Fundo II, Ana Maria da Silva, a reforma da avenida era uma demanda antiga da população. “Era uma via engarrafada e com vários problemas de buracos e asfalto craquelado, entre outros transtornos. É uma pista importante para o Riacho Fundo II e para todos que circulam pela cidade. A população pedia muito”, explica.

“A construção da nova pista e o recapeamento da antiga vai melhorar a circulação das pessoas e veículos e a qualidade de vida da população à medida em que reduzir o tempo de viagem e os riscos de acidentes”, declara o diretor de Urbanização da Novacap, André Vaz.

"É uma alegria ter essa obra, que realmente vai mudar a cara do comércio da quadra, e espero que seja rápida, mas entendemos que é para a melhoria", diz o morador Kerley Luiz

Benefícios para a comunidade

Desde 2019, o investimento em mobilidade na cidade tem sido constante pelo Governo do Distrito Federal (GDF), pois a cidade registrou o maior ciclo migratório do Distrito Federal de 2018 a 2021 e já conta com 72,9 mil moradores, segundo dados do Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal (IPEDF). Além da Avenida N3, a RA foi beneficiada com o viaduto que liga ao Recanto das Emas e em breve poderá usufruir também da recuperação asfáltica na Estrada Parque Contorno (DF-001).

A administradora do Riacho Fundo II pede a compreensão da comunidade com as obras destacando as vantagens futuras. “Queremos pedir a paciência da população, sabemos que agora vai causar um certo transtorno, mas será uma melhoria a longo prazo e, assim que concluída, será bom para todos”, ressalta. Ana Maria lembrou também que todo o material de fresagem retirado da via está sendo utilizado para melhorar algumas estradas rurais “Estamos utilizando na região da Sucupira para recompor algumas vias que também precisavam de reparos”, completa.

Kerley Luiz, 40 anos, trabalha em uma fábrica de hambúrguer em frente à avenida N3 e mora na região. Ele espera que a obra seja benéfica para o comércio. “A pista era muito esburacada, cheia de lombada e alaga por estar muito desnivelada. É uma alegria ter essa obra, que realmente vai mudar a cara do comércio da quadra, e espero que seja rápida, mas entendemos que é para a melhoria”, espera.

O morador Pablo Roberto, 22 anos, disse que já teve prejuízos. “Troquei as rodas do meu carro três vezes depois de cair em buracos. Espero que, com a reforma, melhore para todo mundo, porque é uma avenida bem movimentada.”

Com a reforma, toda a Avenida N3, mais conhecida como via do Sem Dimensão, está interditada e o trânsito de entrada na cidade está sendo desviado para as quadras internas da região, entre as quadras QN 18 e QN 20.

Com informações da Agência Brasília