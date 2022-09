Reeducandos devem se apresentar à VEPERA até 30/9

O projeto de inteligência artificial (SAREF) foi implementado pelo TJDFT, em 2021, com objetivo de agilizar a apresentação

Todos os reeducandos que não se apresentaram remotamente, pelo pelo SAREF, no mês de agosto, deverão comparecer ao balcão da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do DF (VEPERA) até o dia 30 de setembro de 2022.

A VEPERA funciona no Fórum Professor Júlio Fabrini Mirabete, localizado no SRTVS – QD. 701 – Lote 8R – Bloco N – 1º Andar.

O projeto de inteligência artificial (SAREF) foi implementado pelo TJDFT, em 2021, com objetivo de agilizar a apresentação da população de 20 mil apenados à VEPERA. O sistema utiliza algoritmos de reconhecimento facial, auxiliando e modernizando o controle de presença da unidade por meio remoto.

*Com informações do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios