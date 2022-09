Curso de atualização para cuidados com pessoas em situação de violência sexual ocorre no Hmib

Objetivo é capacitar profissionais que atendem esse público para ofertar acolhimento cada vez mais humanizado

Com o objetivo de humanizar cada vez mais o atendimento, o Programa de Interrupção de Gestação por Legalidade (PIGL) do Hospital Materno Infantil de Brasília (Hmib) está realizando um curso de atualização para os cuidados a pessoas em situação de violência sexual, em que aborda os principais temas relativos e orienta os servidores a prestarem o melhor acolhimento possível. O curso ocorre entre os dias 12 e 21 de setembro.

Entre os assuntos abordados na atualização estão a violência de gênero, violência sexual, as formas de notificação de casos, profilaxia pós violência sexual, aspectos legais do aborto, além da entrega legal para adoção.

“O curso, além de qualificar o atendimento às meninas, mulheres e pessoas que estão em situação de violência sexual, auxilia os profissionais no manejo das emoções mobilizadas com o atendimento a esse público, evitando o adoecimento pelo trabalho”, explica a psicóloga do PIGL, Shyrlene Brandão.

São 33 participantes entre médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, assistentes sociais e psicólogos. É a segunda edição do curso, que hoje se estrutura como uma educação permanente em saúde, cujo conteúdo é construído a partir das demandas levadas pelas pacientes, percebidas no próprio cotidiano do serviço e expressas pelos servidores.

Para contribuir ainda mais com o curso e esclarecer as dúvidas dos servidores, haverá, na próxima segunda-feira (19), a participação de membros do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) e da Defensoria Pública do DF. O evento ocorre no auditório do Hmib, das 13h30 às 18h30.