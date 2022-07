Reeducandas da Funap vão fabricar próteses de tecido para ajudar mulheres acometidas com câncer

A Sejus e a Funap firmaram parceria com a Associação de Mulheres e Pacientes Acometidos com Câncer (AMACC)

A Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do Distrito Federal (FUNAP-DF), órgão vinculado à Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus), lançou nesta quarta-feira (13), parceria com a Associação de Mulheres e Pacientes Acometidos com Câncer (AMACC). As entidades vão oferecer capacitação técnica e prática às detentas do sistema penitenciário do Distrito Federal com o objetivo da confecção de próteses mamárias de tecido, que serão entregues às mulheres atendidas pela AMACC.

Para o secretário de Justiça e Cidadania, Jaime Santana, “esse trabalho das reeducandas é de suma importância, porque vem devolver a essas mulheres a dignidade do contato com um ofício, além de oportunizar o sentimento de empatia a mulheres que encontram-se em tratamento de câncer”.

A ação partiu do Acordo de Cooperação Técnica firmado entre a AMACC e a FUNAP/Sejus, com o intuito de oferecer trabalho de integração de mão-de-obra com as necessidades de pessoas que estejam enfrentando a luta contra o câncer. “A nossa intenção com esta parceria é dar às detentas conhecimento e capacitação, para que elas possam explorar o seu potencial, fazendo um esforço, com o objetivo da reintegração à sociedade e ao mercado de trabalho, quando alcançarem a liberdade. Além disto, estas mulheres demonstrarão o seu empenho, ajudando outras mulheres, que estão passando por momentos difíceis”, conta a diretora executiva da Funap, Deuselita Martins.

Sobre a AMACC

A Associação de Mulheres e Pacientes Acometidos com Câncer é uma entidade que pode ser acionada pela própria paciente ou por um familiar, após o diagnóstico. A partir daí, a associação faz uma triagem e, de acordo com as necessidades da família, são disponibilizados os benefícios necessários para atendê-las, em sua própria residência.