Rede pública terá Programa de Saúde Mental dos Estudantes

A rede pública receberá, através da Secretaria de Educação do Distrito Federal , um programa composto por quatro projetos, todos voltados para a promoção da saúde, bem-estar e valorização da vida dos estudantes da rede pública de ensino. O intuito é promover a implementação da Política Nacional de Atenção Psicossocial nas Comunidades Escolares, instituída pela Lei nº 14.819 de 16 de janeiro de 2024.

O Programa de Saúde Mental dos Estudantes será lançado na próxima sexta-feira (14), às 9h, no auditório central do Espaço Cultural Professora Neusa França, no Shopping ID.

O programa pretende atender às necessidades específicas de cada faixa etária, desde a educação infantil até a Educação de Jovens e Adultos (EJA). Dessa forma, é essencial articular as ações com diversos atores envolvidos. A inscrição no programa pode ser feita por meio desse link.

Conheça abaixo os projetos que vão compor o Programa de Saúde Mental dos Estudantes.

Ciranda do Coração

O projeto “Ciranda do Coração” é direcionado aos estudantes da educação infantil e séries iniciais do ensino fundamental. A iniciativa busca proporcionar um ambiente acolhedor e estimulante, onde as crianças possam desenvolver habilidades socioemocionais desde cedo. Com atividades lúdicas e interativas, o projeto incentiva o aprendizado colaborativo, a empatia e o respeito mútuo, criando uma base sólida para o desenvolvimento integral dos estudantes.

As inscrições para este projeto estão abertas para as escolas durante todo o ano letivo. As unidades escolares podem se inscrever no projeto aqui.

Acolhendo Corações Jovens

Destinado aos estudantes das séries finais do ensino fundamental e do ensino médio, o projeto “Acolhendo Corações Jovens” visa fortalecer o suporte emocional e psicológico durante essa fase crucial de transição e amadurecimento. A ação envolve rodas de conversa, palestras com temáticas em saúde mental escolhidas pelos estudantes e acolhimento psicológico em grupo.

As inscrições para este projeto estão abertas para as escolas durante todo o ano letivo. As unidades escolares podem se inscrever no projeto aqui.

Prevenção ao Uso dos Dispositivos Eletrônicos para Fumar (DEFs) e Tabaco

O projeto “Prevenção ao Uso dos DEFs e Tabaco” é voltado para os estudantes do ensino médio e EJA, com o objetivo de conscientizar sobre os riscos e consequências do uso de drogas, álcool e tabaco. Através de palestras, workshops e campanhas educativas, o projeto busca informar e empoderar os jovens para que tomem decisões saudáveis e seguras, promovendo um estilo de vida livre de vícios e dependências.

As inscrições para este projeto estão abertas para as escolas durante todo o ano letivo. As unidades escolares podem se inscrever no projeto aqui.

Caminhos para uma Escola Promotora de Bem Viver

Por fim, o projeto “Caminhos para uma Escola Promotora de Bem Viver” atende as escolas que enfrentaram crises ou situações extremas. Voltado para a minimização dos danos e promoção da saúde mental, esta iniciativa oferece apoio emocional e psicológico para estudantes e comunidades escolares. O projeto contempla ações de acolhimento, escuta ativa e intervenções terapêuticas, visando a promoção de bem-estar no ambiente escolar.

As inscrições para este projeto estão abertas para as escolas durante todo o ano letivo. As unidades escolares podem se inscrever no projeto aqui.

*Com informações da SEEDF

*Com informações da Agência Brasília