Parque da Cidade recebe ação de descarte consciente de eletrônicos

Neste sábado (21), o Parque da Cidade recebeu mais uma ação de conscientização ambiental: o Dia de Descarte Consciente, promovido pelo Governo do Distrito Federal (GDF).

Além do recolhimento gratuito de equipamentos eletroeletrônicos fora de uso, foi montada uma miniexposição com itens antigos e curiosos da história da tecnologia. Entre os itens estavam rádios de válvula, máquinas de escrever elétricas e os primeiros modelos de celulares, com destaque para os aparelhos chamados de tijolões dos anos 1990.

Desde o início da manhã, moradores de diversas regiões administrativas levaram celulares antigos, computadores, televisores, cabos, impressoras e outros equipamentos que estavam guardados sem utilidade. A iniciativa faz parte das ações do GDF voltadas para o fortalecimento da logística reversa e da educação ambiental.

Educação ambiental

“Este é o mês do meio ambiente, e temos um calendário com várias programações, sendo essa uma delas, que tem o cunho da educação ambiental”, declarou o secretário do Meio Ambiente, Gutemberg Gomes. “Nós estamos trazendo aqui um ponto de coleta de eletroeletrônicos no Parque da Cidade porque é um local de maior movimentação em um sábado para justamente despertar a conscientização ambiental sobre o descarte seguro desses eletroeletrônicos.”

Segundo o subsecretário de Gestão das Águas e Resíduos Sólidos da Sema-DF, Luciano Miguel, quem não puder participar da ação pode fazer o descarte adequado em outros endereços fixos: “Temos 120 pontos de entrega voluntária no Distrito Federal. No site da secretaria nós temos a relação desses locais. Basta colocar o CEP da sua residência que você vai saber onde tem um mais próximo para esse tipo de descarte” .

A bióloga Luciana Brito, 31 anos, mora no Lago Norte e foi até o Parque da Cidade para participar do evento. “Eu sei da importância de fazer o reaproveitamento desses materiais, principalmente do material eletrônico, porque em sua composição há elementos tóxicos”, disse. “Por isso, trouxe aparelhos de som, controles remotos e fitas cassete que estavam lá em casa e na casa da minha mãe”.

A expectativa é que diversos itens sejam recolhidos ao longo da ação. Todo o material arrecadado será encaminhado para empresas especializadas em reciclagem e reaproveitamento de componentes.

Com informações da Agência Brasília