Recuperação de estradas rurais no Paranoá está concluída

Manutenção foi feita em mais 18 km de pistas de terra em Sobradinho dos Melos, beneficiando cerca de 6 mil pessoas

O programa governametal GDF Presente concluiu nesta semana as obras de recuperação das estradas de terra presentes no Núcleo Rural Sobradinho dos Melos, na região administrativa do Paranoá. Com isso, dois quilômetros de pistas, que ainda não tinham recebido o trabalho de patrolamento, estiveram sob os cuidados dos operários do Polo Leste da iniciativa.

Em uma parceria, a Administração Regional do Paranoá e o polo já haviam recuperado 16 km no último mês. Agora, é a vez das vicinais que dão acesso à Escola Classe Sobradinho dos Melos. Cerca de seis mil pessoas moram na área rural e em comunidades próximas.

“Após as fortes chuvas que assolaram o DF, vivemos um período de estiagem. Então, esse é o momento para arrumar as estradas rurais e melhorar também o acesso às escolas”, alerta o administrador regional, Sérgio Damaceno.

Cerca de 100 toneladas de resíduos de construção civil (RCC), doados pelo Serviço de Limpeza Urbana (SLU), estão sendo colocados nas vias. O maquinário usado conta com duas patrol, uma pá carregadeira e um caminhão-pipa, que são operados por oito homens. A Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) também auxilia nos serviços.

“As ruas estavam intransitáveis. Então, fomos recuperando cada uma delas, fazendo uma boa patrolagem. Ao final, é colocado o RCC, deixando a via um ‘tapete’”, explica o coordenador do Polo Leste, Júnior Carvalho.

