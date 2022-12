Recupera Cerrado promove 2º Plantio Voluntário em Brasília

O evento, aberto ao público, será realizado neste sábado (3), no Parque do Lago Norte

O projeto Recupera Cerrado – Orla Norte do Lago Paranoá realiza, neste sábado (3), o 2º Plantio Voluntário. A iniciativa acontecerá das 8h às 11h, no Parque Ecológico do Lago Norte, em celebração ao Dia Internacional do Voluntário.

Durante o evento, toda a comunidade e demais convidados poderão plantar mudas de espécies nativas do Cerrado sob orientação técnica da equipe do Instituto Espinhaço, Organização da Sociedade Civil responsável pela execução das ações de recuperação ambiental de 40 hectares de áreas degradadas na Orla Norte do Lago Paranoá.

O 2º Plantio Voluntário é mais uma oportunidade da prática da educação ambiental para reforçar o propósito de um desenvolvimento social mais sustentável para a cidade de Brasília e região, gerando mais qualidade de vida para todos.

O objetivo do encontro é promover um momento de integração social com base em valores educativos voltados para o meio ambiente, reafirmando a necessidade de conservação e preservação do Lago Paranoá diante do trabalho que vem sendo realizado pelo projeto Recupera Cerrado.

O Recupera Cerrado – Orla Norte do Lago Paranoá é uma realização do Instituto Espinhaço, da Fundação Banco do Brasil e do Governo do Distrito Federal, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e do Instituto Brasília Ambiental. Trata-se de uma continuação do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas e Danos nas Áreas de Preservação Permanente (APPs) da Orla do Lago Paranoá, do Governo do Distrito Federal, que já recuperou 75 hectares na orla sul, em trechos desde as proximidades da barragem do Paranoá até o Braço do Riacho Fundo, onde foram plantados 47 mil mudas de árvores nativas do Cerrado.

Serviço

2º Plantio Voluntário – Recupera Cerrado

Dia: 3 de dezembro (sábado)

Hora: 8 às 11h

Entrada: gratuita e aberta ao público. Solicite a localização do evento via WhatsApp pelo número (62) 99937.7010