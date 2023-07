Reconhecimento pela separação correta de lixo é recebido por condomínios do Plano Piloto

O propósito é mostrar como é importante fazer essa corrente do bem funcionar e estimular moradores e condomínios a fazer as correções

Condomínios do Plano Piloto recebem a 10º etapa da Campanha Cartão Verde, do SLU, que incentiva a separação correta de lixo orgânico dos materiais reciclados e também promove a conscientização da população. Na última semana a campanha entregou certificados que conferiu a alguns blocos o cartão verde. Os síndicos foram agraciados com esses certificados, pois fizeram a separação correta.

“O cartão verde é uma campanha do SLU que visa homenagear os condomínios e prédios que fazem corretamente o descarte dos resíduos, separando-os corretamente”, disse o presidente da SLU, Silvio Vieira.

O Serviço de Limpeza Urbana (SLU) já entregou 30 certificados para síndicos de prédios ou condomínios que receberam nota boa na coleta seletiva. É uma competição saudável entre blocos, onde todos ganham e o meio ambiente agradece. A campanha já passou por nove regiões administrativas diferentes e distribuiu quase 8 mil cartões.

“Ações de incentivo como esta além de facilitar a vida de quem trabalha com a coleta seletiva, contribui para a redução da contaminação do meio ambiente e evita a disseminação de doenças. Toda a comunidade sai ganhando”, ressalta o administrador do Plano Piloto, Valdemar Medeiros.

A campanha funciona da seguinte forma: A primeira semana é destinada a mobilização, com ensinamentos do SLU aos moradores e condomínios sobre a separação correta do lixo. As três semanas seguintes são de conferência da separação. Caso o condomínio recebe 3 cartões verdes, será premiado com o certificado. Todos esses moradores e condomínios vão receber um certificado e terão seus nomes registrados no site do SLU na página Cartão Verde.

Caso o condomínio não separe corretamente o seu lixo, ganha cartão vermelho. Caso receba 3 cartões vermelhos a demanda é encaminhada à DF Legal, para a devida multa.

O propósito é mostrar como é importante fazer essa corrente do bem funcionar e estimular moradores e condomínios a fazer as correções quando estiverem separando errado. Mas quem faz direito também vai ser reconhecido por sua atitude positiva.

Confira a lista de condomínios do Noroeste que já receberam o cartão verde

• AUDÁCIA SQNW 307 A

• BIOGRAFIA SQNW 108 E

• COND.FLAMBOYANTE SQNW 106 B

• JARDIM NOROESTE SQNW 109 F

• LA CITÉ SQNW 309 D

• LEBISTATY SQNW 310 A

• MONUMENTAL SQNW 307 G

• MURANO SQNW 307 C

• NOROESTE SQNW 109 H

• ORQUIDEAS SQNW 102 I

• PARADISE CLNW 10/11 G

• PARQUE NOROESTE SQNW 110 B

• PERFECT SQNW 111 C

• PLENO SQNW 307 H

• RES. PIGOT SQNW 309 H

• VERSACE SQNW 310 F

• VEVERDE SQNW 110 E

• VILA LOBOS SQNW 309 F

• VILLA MORITZ SQNW 107 A

• VIVERDE SQNW 110 E

Além desta lista, no Plano Piloto também receberam o certificado condomínios da SQS 202, bloco H, SQS 404, bloco C; SQS 402, Bloco M e SQS 408, Bloco H.