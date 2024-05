Receita do DF apreende R$ 1 milhão em mercadorias irregulares

A Secretaria de Economia, por meio da Receita do Distrito Federal, apreendeu, na madrugada desta quarta-feira (1º), diversas cargas irregulares sem a documentação fiscal idônea. No total, os produtos valem cerca de R$ 1 milhão e foram abordadas em rodovias em caminhões de transportadoras. Entre os produtos apreendidos estão bebidas, confecções, alimentos e peças para carros.

As ações de fiscalização em véspera de feriado apostam na crença dos sonegadores de que não haverá fiscalização. “É importante dizer que as nossas equipes prosseguem trabalhando 24 horas por dia, mesmo em feriados e fins de semanas, e encontram-se nas vias, rodovias, no aeroporto e em transportadoras do DF”, explica o coordenador de Fiscalização Tributária, Silvino Nogueira Filho.

“A importância da fiscalização tributária do DF perpassa por combater frontalmente a sonegação fiscal, proporcionando uma sensação de risco àqueles que insistem em deixar de cumprir suas obrigações fiscais junto à Receita do DF”, acrescenta.

Para o secretário de Economia, Ney Ferraz, o objetivo não é apenas apreender mercadorias e multar. “Queremos com essa ação rotineira mostrar que o GDF está nas ruas atuando para que os tributos sejam arrecadados dentro da lei, sem prejudicar aqueles contribuintes que estão em dia com o Fisco”, reforça.

Confira o que foi apreendido e o local da ação de fiscalização:

⇒ Carreta com cosméticos (sabonetes, colônias, desodorantes, óleos, kit capilar, etc.) sem nota fiscal: carga avaliada em R$ 700 mil. Veículo abordado em Ceilândia;

⇒ Carreta com bebidas alcoólicas (36 mil unidades de cervejas e 2016 unidades de cachaça sem nota fiscal): carga avaliada em R$ 110 mil. Carreta abordada em Sobradinho;

⇒ Peixes com nota fiscal inidônea carga abordada na BR-060. Valores em apuração;

⇒ Produtos automotivos (pneus e faróis) com nota fiscal inidônea. Valores em apuração;

⇒ Confecções com nota fiscal inidônea. Valores em apuração;

⇒ Bolsas com nota fiscal inidôneas. Valores em apuração;

⇒ Pneus e faróis com nota fiscal inidôneas. Valores em apuração.

As informações são da Agência Brasília