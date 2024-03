Receita do DF apreende 155 toneladas de alimentos

A Receita do Distrito Federal deflagrou uma alta quantidade de alimentos irregulares entre a noite desta quinta-feira (14) e a madrugada desta sexta-feira (15). Foram encontrados pelas equipes um pouco mais de 155 toneladas sem a documentação necessária.

Em uma atuação rotineira , a Gerência de Fiscalização de Mercadorias em Trânsito (GEFMT), da Coordenação de Fiscalização Tributária (Cofit), flagrou as irregularidades por meio do cruzamento de dados, durante os trabalhos nas BRs 020 e 060, além da DF-100.

Confira os itens que foram retidos:

50 toneladas de milho sem documentação (BR-020);

55 toneladas de feijão com nota fiscal irregular (BR-060);

50 toneladas de farinha de trigo sem documentação fiscal (DF-100); e

Entre 10 mil e 15 mil garrafas de óleo de soja com indícios de notas fiscais inidôneas (BR-020).

Os valores das mercadorias não foram estimados. Algumas delas foram liberadas após contato dos auditores com os responsáveis. Porém, outras seguem retidas no Depósito de Bens Apreendidos da Secretaria de Economia do Distrito Federal.

Durante todos os dias da semana, a Receita do DF em busca de combater a sonegação fiscal no país e para dar mais segurança à toda população.