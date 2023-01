Recebimento de propostas financiadas pelo Fundo dos Direitos do Idoso do Distrito Federal-FDI/DF começa na segunda

O certame visa a análise e a seleção de projetos que poderão ser financiados integral ou parcialmente, com recursos do FDI/DF

O Edital de Chamamento Público n° 03/2022 trata sobre a celebração de Termo de Colaboração com Organizações da Sociedade Civil/OSCs. Publicado no Diário Oficial do DODF n° 97-A. O certame visa a análise e a seleção de projetos que poderão ser financiados integral ou parcialmente, com recursos do FDI/DF e apresentados pelas OSCs, interessadas em celebrar Termo de Colaboração com iniciativa da Administração Pública. As propostas serão recebidas no período de 09 de janeiro a 27 de fevereiro de 2023.

O edital terá como linhas de ação: saúde e prevenção, assistência ao longo da vida, educação e aprendizagem, desenvolvimento econômico, participação social, segurança social, segurança financeira, segurança física e meio ambiente.

“Essas propostas desempenham o papel de ofertar serviços de interesse público sem fins lucrativos, para o fortalecimento e qualificação das políticas públicas voltadas as pessoas idosas do Distrito Federal”, diz a Secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani.

O Conselho dos Direitos do Idoso/CDI-DF tem por objetivo, prover recursos financeiros e meios capazes de garantir, de forma ágil, o financiamento de programas, projetos e serviços voltados para a política de promoção, proteção, garantia e defesa dos direitos de pessoas idosas.

A fase de seleção das propostas observará as seguintes etapas, de acordo com o cronograma estabelecido no Anexo II.

Para acessar todos os documentos do chamamento publico, clique AQUI.

