Recanto das Emas recebe Hvep Móvel para atendimento básico de pets

A unidade ficará instalada pelo período de cinco meses na administração regional da cidade

A unidade móvel do Hospital Público Veterinário vai atender no Recanto das Emas. O Hvep Móvel vai permanecer na sede da administração regional da cidade, localizada na Avenida Recanto das Emas, Quadras 206/300, Área Especial nº 2, pelos próximos cinco meses.

No Hvep Móvel são realizadas recepção e triagem dos pacientes, atendimento clínico e ambulatorial, coletas para exames de sangue, como hemograma e bioquímicos, curativos simples, aplicações de medicações e orientações educacionais. A entrega das senhas no Hvep Móvel ocorrerá das 8h às 12h ou até acabarem as senhas. Das 13h às 17h, será o atendimento dos retornos.

O Hvep Móvel já passou por Samambaia, Riacho Fundo, Sobradinho e Sol Nascente. No total, foram realizados 3.330 atendimentos. O serviço não oferece atendimento cirúrgico, castração, nem exames de imagem (raios-X, ultrassom) no local. Havendo necessidade, esse tipo de exame pode ser agendado no Hvep. A unidade também não está aparelhada para receber emergências ou animais em risco de vida. Para esses casos, a recomendação é ir diretamente à sede fixa do Hvep, no Parque Ecológico do Cortado, em Taguatinga.

Serviço

Hvep Móvel

→ Local: Administração Regional do Recanto das Emas

→ Horário de entrega das senhas: 8h às 12h ou até acabarem

→ Horário de atendimento dos retornos: 13h às 17h

→ Serviços ofertados: consulta clínica geral, hemograma, exames bioquímicos, curativos simples, aplicação de medicações (a depender do caso) e orientações educacionais.

Com informações da Agência Brasília