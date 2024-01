Recanto das Emas recebe Dia D de combate à dengue neste sábado (27)

O ponto de concentração será no CEU das Artes do Recanto das Emas

O Recanto das Emas será foco de mais um Dia D de combate à dengue, neste sábado (27). Equipes da Secretaria de Saúde (SES-DF), Corpo de Bombeiros (CBMDF), Defensoria Pública, Defesa Civil e outros órgãos do Governo do Distrito Federal (GDF) vão reforçar o combate à proliferação do mosquito Aedes aegypti no atendimento à população e em ações educativas. O ponto de concentração será no CEU das Artes do Recanto das Emas.

Um dos destaques será a demonstração da segunda Unidade Móvel de Atendimento Itinerante da Defensoria Pública do Distrito Federal, que estará configurada como um ponto de atendimento para pacientes com suspeita de dengue. Com 16 metros e dois andares, o novo veículo terá espaços para acolhimento e triagem para quem estiver com os sintomas da doença, com capacidade de até 15 postos de atendimento.

Haverá uma equipe de dois médicos, seis enfermeiros e sete técnicos de enfermagem da SES-DF a bordo da unidade móvel. Quem precisar de hidratação será encaminhado para uma sala dentro do CEU das Artes.

A SES-DF terá uma sala de atendimento à população em que estarão disponíveis vacinação com apoio do Carro da Vacina, testagem rápida para hepatites, sífilis e HIV, além de práticas integrativas à comunidade, como a automassagem. A Unidade Básica de Saúde 4 do Recanto das Emas também terá atendimentos neste sábado, até as 12h.

Quem comparecer aos espaços receberá informações sobre o combate à dengue. Porém, os moradores das quadras do Recanto das Emas serão envolvidos no Dia D do GDF mesmo se ficarem em casa: 40 agentes comunitários de saúde e 40 agentes de vigilância ambiental da Secretaria de Saúde, com reforço de 300 militares do Corpo de Bombeiros, vão fazer visitas a imóveis da região. O intuito é orientar os moradores e identificar possíveis focos de reprodução do mosquito Aedes aegypti.

Haverá ainda o estande da dengue, estrutura que também oferecerá orientações à população contra a doença.

Também no sábado, seis veículos do fumacê vão circular pelas ruas da região administrativa.

GDF Mais Perto do Cidadão

O Dia D de Combate à Dengue no Recanto das Emas ocorrerá durante o evento GDF Mais Perto do Cidadão. Além dos serviços de saúde, a ação oferecerá à população a vacinação de animais contra a raiva, emissão das 1ª e 2ª vias do RG pela Polícia Civil (PCDF), serviços de orientação jurídica e psicossocial pela Defensoria Pública (DPDF), Direito Delas e Programa Acolhe DF, entre outros.

Serviço

Dia D de combate à dengue no Recanto das Emas

Data: 27/1 (sábado)

Horário: 9h

Local: CEU das Artes do Recanto das Emas – Avenida Recanto das Emas, Quadra 113, Área Especial 1, Lote 9

