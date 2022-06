Recanto das Emas recebe Cidade da Segurança Pública

As ações de trânsito também serão intensificadas, com ação conjunta do Detran, DER, batalhões de trânsito da PMDF e PRF

Por Tereza Neuberger

Em sua nona edição o projeto Cidade da Segurança Pública (CSP) chega à região do Recanto das Emas. O projeto é uma das principais ações da Secretaria de Segurança Pública (SSP/DF) que objetiva a redução da criminalidade no Distrito Federal. Além de promover uma aproximação com a população da região, o projeto contará com um reforço no policiamento local, até a madrugada do próximo domingo (12).

“É uma ação em que concentramos esforços da Segurança Pública, e órgãos do Governo do Distrito Federal, para um único local, buscando, além do reforço do policiamento, levar serviços de qualidade e com fácil acesso à população”, ressalta o secretário de Segurança Pública do DF, Júlio Danilo. “O projeto é essencial para que a redução criminal ocorra de forma cada vez mais equilibrada entre as regiões administrativas e, consequentemente, com resultados positivos para todo o DF”, completa.

Entre quarta-feira (8) e sábado (11) serão oferecidos diversos serviços, como emissão de carteira de identidade, curso de primeiros socorros e palestras, sempre das 9h às 14h. As ações policiais serão realizadas até a madrugada de segunda-feira (13) por toda a região administrativa e proximidades.

A CSP integra o DF Mais Seguro, programa estruturante da segurança pública com ações previstas até o final de 2022. O lançamento desta edição ocorre nesta quarta-feira (8) às 11h, no estacionamento comercial da Quadra 103, localizado na avenida principal da cidade A cerimônia será transmitida ao vivo pelo perfil da pasta no Instagram.

Na última semana foi divulgado o balanço criminal do mês de maio pela SSP/DF, que apresentou, ainda, dados do acumulado dos cinco primeiros meses deste ano. O estudo mostra que entre janeiro e maio de 2022, o número de vítimas de CVLIs – que englobam homicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte – foi de 121 casos, o menor em 23 anos. Em relação ao ano passado, a redução desses crimes chegou a 18,8%, de 149 para 121. Isso significa que 28 vidas foram poupadas no período.

Também participarão desta edição as secretarias de Administração Penitenciária (Seape), da Mulher (SM), de Saúde (SES), de Desenvolvimento Social (Sedes), do Trabalho (Setrab), de Justiça (Sejus) e DF Legal; Defesa Civil, Serviço de Limpeza Urbana (SLU), Caesb, Administração Regional do Recanto das Emas e Neoenergia BSB.

Atendimento à população

Na última edição da CSP, que ocorreu em Sobradinho, o total de atendimentos à população chegou a 3.245. “Seguindo o modelo de edições anteriores, acreditamos que haverá uma adesão massiva da população, pois serão ofertados serviços essenciais, escolhidos com base em levantamentos realizados por nossas equipes para saber a necessidade de cada região, antes mesmo da definição da programação. Ou seja, priorizamos as pessoas e oferecemos acesso ao governo de forma horizontal e rápida, como determina o governador Ibaneis Rocha,”, afirma Júlio.

O administrador regional do Recanto das Emas, Wanderley Eres de Deus, comemora a realização da CSP na região. “Nossa cidade completará 29 anos em julho. O objetivo da administração regional é melhorar cada vez mais a qualidade de vida dos moradores da cidade e a Segurança Pública é um dos pilares para isso”.

A CSP contará com a participação ativa e integrada das forças de segurança – polícias Militar, Civil, Corpo de Bombeiros e Departamento de Trânsito (Detran-DF) – e demais órgãos e instituições parceiras, como a Secretaria de Segurança do Estado de Goiás (SSP-GO), Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Departamento de Estradas de Rodagem (DER-DF).

Escolha da região

A região foi escolhida com base em diferentes critérios, como a estrutura das forças de segurança locais, levantamentos e análises criminais, perfil socioeconômico e mapeamento de desordens.

A identificação de desordens é realizada pela Unidade de Políticas Públicas (UPP), da SSP/DF, que verifica a presença de, por exemplo, mato alto e falta de iluminação – fatores determinantes para realização do projeto.

“Entregamos um relatório com um raio-x da região ao administrador regional, em que são pontuadas todas as desordens que podem impactar diretamente na sensação de segurança da população. É um trabalho prévio e essencial para a efetividade das ações”, avalia Danilo.

Para contribuir com a organização da cidade, a operação DF Livre de Carcaças fará parte da programação da CSP. A ação contabiliza quase 900 veículos retirados das ruas do DF desde que foi lançada, em fevereiro de 2020.

Quinto Mandamento

As ações para reforço do policiamento tiveram início já nesta segunda-feira (6), mas serão incrementadas a partir do lançamento da CSP, nesta quarta-feira (8) e, ainda, por meio da Operação Quinto Mandamento, que será lançada na sexta-feira (10).

Sob coordenação da SSP/DF, a operação reúne integrantes das polícias Militar e Civil, Detran, Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF), DF Legal e Departamento de Estradas de Rodagem (DER). Esta edição contará, também, com a participação da PRF, por conta da proximidade com a BR-060, e com as polícias Militar e Civil de Goiás (PMGO e PCGO), devido à região ser limítrofe com o estado de Goiás.

A Seape intensificará a fiscalização de imposições penais de sentenciados, como aqueles que cumprem regime aberto, prisão domiciliar ou livramento condicional, ou regime semiaberto beneficiado com trabalho externo.

O secretário Executivo de Segurança Pública, Milton Neves, explica as ações de policiamento. “A Quinto Mandamento faz parte da programação sempre que a Cidade da Segurança é realizada. O foco da operação é coibir os crimes contra a vida, como homicídios e latrocínios, mas a presença policial na cidade incide diretamente na redução de crimes contra o patrimônio, perceptível em edições anteriores. Com as abordagens policiais é possível, ainda, retirar das ruas pessoas com pendências judiciais e apreender armas e drogas”.

Durante a Quinto Mandamento, o CBMDF fará orientações e ações preventivas junto à comunidade, principalmente nas áreas de prevenção de incêndios e primeiros socorros.

O policiamento será reforçado pelo 27º Batalhão da PMDF, responsável pela área, e por tropas especializadas, como os batalhões de Policiamento com Cães (BPCães), de Aviação (Bavop), de Operações Especiais (Bope), Comando de Policiamento de Trânsito (CPTran), Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas (Rotam), Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) e Regimento de Polícia Montada (RPMon).

A PCDF reforçará o efetivo da delegacia local, a 27ª Delegacia de Polícia, para intensificar o cumprimento de mandados em toda a região e atuar em ações integradas com as demais forças de segurança.

As ações de trânsito também serão intensificadas, com ação conjunta do Detran, DER, batalhões de trânsito da PMDF e PRF.

Aproximação com a linha de frente

Durante a realização da CSP, gestores da SSP/DF visitam as sedes das forças de segurança locais para conhecer de perto as demandas de cada corporação e criar um canal direto de interlocução com os servidores que atuam na região.