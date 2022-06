Recanto das Emas ganha 14 novos abrigos

Os abrigos são do tipo C e possuem piso tátil e rampa de acesso para garantir acessibilidade

O Recanto das Emas ganhou 14 novos abrigos. A instalação foi concluída e 11 foram implantadas em Água Quente. Os abrigos são do tipo C e possuem piso tátil e rampa de acesso para garantir acessibilidade. Todos já estão sendo utilizados pela população.

Morador do Setor Habitacional de Água Quente e usuário do transporte público, Willias Gomes, aprovou os novos abrigos. “Estamos com mais conforto e os abrigos são de qualidade melhor. Fizeram algumas paradas maiores próximas às escolas, o que é muito bom”, elogiou o morador de 54 anos.

Para o subsecretário de Terminais, Ronivaldo Bento Costa, essa entrega faz parte de um conjunto de melhorias para os usuários do transporte público coletivo do Distrito Federal. “Com essas novas instalações, substituições de abrigos e reformas queremos levar mais conforto para os passageiros que diariamente utilizam os ônibus para o seu deslocamento”, destacou o gestor.

Somente no ano de 2022, 173 novos abrigos já foram entregues aos usuários de 14 regiões administrativas. Até o final do contrato, serão 425 abrigos implantados ainda neste ano. Todas as regiões administrativas serão contempladas.

Além dos novos abrigos, há a previsão de reformar 650 estruturas já existentes e substituir outras 100.