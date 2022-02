Rapper promove oficina gratuita de rimas na Ceilândia

Outro propósito da oficina é o de mostrar cultura e improviso das rimas em aulas tanto teóricas, quanto práticas, para pessoas a partir de 14 anos de idade

Por Monique Del Rosso

Agência de Notícias do UniCeub/Jornal de Brasília

O rapper e poeta Nenzin vai promover uma oficina de rimas para quem sempre teve interesse em aprender. O evento acontecerá em Ceilândia e vai do dia 7 até 31 de março. Sobre as inscrições, os interessados podem ir no site até o dia 25 de fevereiro.

“Quando eu comecei o projeto em 2013, foi tentando transformar o sonho dos jovens e mostrar o que eu sabia. Com isso, nasceu a arte de rimar. Eu pretendo melhorar a oratória e poder tirar a timidez dos jovens.”

Outro propósito da oficina é o de mostrar cultura e improviso das rimas em aulas tanto teóricas, quanto práticas, para pessoas a partir de 14 anos de idade. ”O projeto nasceu em 2013, através de um convite do CEM 02, para uma oficina de rima com a tentativa de atrair os jovens pra perto da cultura Hip-Hop. (…) Ao longo dos anos o projeto foi ganhando cada vez mais força, e chegou em lugares inimagináveis, ao ponto de ter uma turma estudando rima na UnB, isso mesmo, na Universidade de Brasília! “, afirma.

Visto isso, Nenzin começou nas batalhas de MCs em 2012 e representou Brasília no Slam Nacional, lançou a música mais popular há 3 anos, em 2019, e começou as suas aulas em 2021. Hoje, ele planeja lançar um álbum em maio e conseguiu o apoio de uma marca de cerveja.

“Rapper desde criança”

Ele alega ser rapper desde sempre. Começou no ramo da música aos 5 anos com a sua familia. “ Soube que queria seguir essa carreira desde criança, tínhamos um grupo “ o bonde dos fofuchos” era de funk, incluía eu, minha irmã, meu irmão e meu primo”.

Porém, as rimas só saíram aos 15 anos, quando se aproximou de um amigo e gravou uma música com ele.

“Quando eu vi que conseguia fazer rimas, eu me apaixonei mais ainda (…) Comecei a fazer isso de maneira muito rápida, com dois anos de carreira, eu tinha 2 CD ‘s lançados e 50 músicas gravadas”, diz Nenzin.

Ele decidiu fazer suas videos aulas para que as pessoas tenham acesso a essa cultura “Eu sempre fui artistista do gênero Rap. Desde quando eu tinha 15 anos de idade, eu era envolvido. Durante a pandemia me chamaram pra fazer o curso para as pessoas de forma on-line, para poder ter acesso para todos”. Os participantes da oficina vão precisar seguir protocolos para proteção contra a covid-19.

Serviço: Inscrições podem ser feitas gratuitamente aqui.