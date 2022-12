Raio atinge tenda de manifestantes no QG do Exército

Quatro pessoas precisaram de atendimento. Corpo de Bombeiros socorreu uma delas

Uma forte chuva com raios atingiu, neste domingo (18), uma tenda onde manifestantes bolsonaristas se abrigavam em frente do Quartel-General do Exército, no Setor Militar Urbano (SMU). Quatro pessoas precisaram ser levadas ao hospital.

O Corpo de Bombeiros (CBMDF) atendeu a ocorrência e socorreu uma das quatro pessoas. Trata-se de uma mulher de 45 anos, que apresentava dormência nas pernas, queimação no braço direito e pressão alta. Ela foi levada ao Hospital de Base.

As outras três pessoas não foram identificadas pelos bombeiros. Também não foram fornecidas imagens da ocorrência.

Desde o último dia 30 de outubro, dia do resultado das eleições presidenciais, manifestantes têm se mantido em frente ao QG do Exército exigindo intervenção militar contra a definição do novo presidente.