Falso leilão: Quadrilha especializada em realizar falsos leilões fatura R$ 3 milhões

Os suspeitos responderão pelos crimes de estelionato, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

Na manhã desta terça-feira (19), a Coordenação de Repressão aos Crimes Contra o Consumidor, a Propriedade Imaterial e a Fraudes (Corf) deflagrou a Operação Almoeda, visando desarticular um grupo especializado em realizar falsos leilões online. Essa quadrilha, que agia em todo o país, causou prejuízos significativos às vítimas, estimando-se um montante de pelo menos R$ 3 milhões apenas no Distrito Federal, onde mais de 200 ocorrências foram registradas contra os criminosos.

A operação contou com o apoio do Instituto de Criminalística da Polícia Civil (PCDF) e de policiais da Polícia Civil de São Paulo, demonstrando a amplitude das atividades da quadrilha.

De acordo com as investigações, os criminosos criavam páginas falsas na internet com o intuito de simular operações fraudulentas de leilão de veículos. Seu objetivo era induzir as vítimas a realizar lances e depósitos em contas bancárias pertencentes aos supostos “leiloeiros”.

Para ganhar destaque e atrair mais vítimas, as páginas fraudulentas eram impulsionadas em plataformas digitais, visando posicioná-las acima dos sites legítimos dedicados à atividade de leilão.

Os investigados usavam táticas enganosas, alegando que seus procedimentos eram homologados por tribunais de Justiça e, de maneira indevida, faziam uso de símbolos e marcas de diversos órgãos do Poder Judiciário, buscando dar maior credibilidade às operações fraudulentas.

Por meio de avançadas ferramentas de investigação, foi possível identificar os administradores do site principal e demonstrar que o grupo criminoso mantinha conexões com outros 10 sites fraudulentos de leilões online em diversos estados, incluindo Paraná, São Paulo, Santa Catarina, entre outros.

Durante a operação, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão na cidade de Santo André (SP). Durante as buscas, os investigadores apreenderam dispositivos eletrônicos e documentos diversos relacionados às atividades ilícitas.