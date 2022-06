Quem tomou dose única da Janssen terá mais uma dose de reforço

As mais de 60 mil pessoas que iniciaram seu ciclo vacinal completo no DF com o imunizante da Janssen, poderão tomar mais uma dose de reforço

A partir desta quarta-feira (22), as mais de 60 mil pessoas que iniciaram seu ciclo vacinal completo no DF com o imunizante da Janssen, poderão tomar mais uma dose de reforço. Confira aqui os locais de vacinação no DF. A chefe da Assessoria de Mobilização das Ações de Combate às Endemias, Cristina Soares, destaca que essa mudança é exclusivamente para as pessoas que iniciaram o ciclo vacinal com a Janssen. “Esse público é formado principalmente por professores, pessoas em situação de rua, população privada de liberdade e trabalhadores do sistema prisional, que foram prioridade na vacinação com a Janssen”, informa. Leia também Pedestre atropelada ao violar sinal não tem direito a indenização

Estação Central recebe exposição para marcar o Mês do Orgulho LGBTQIA+

Quase 15 mil beneficiários ainda não sacaram o DF Social Não se aplica, por exemplo, para quem tomou primeira e segunda dose de AstraZeneca, Pfizer ou CoronaVac e depois tomou um reforço de Janssen. Para pessoas de 18 a 39 anos, que iniciaram o esquema vacinal com a Jansen, agora a orientação é de aplicação da primeira dose, um primeiro reforço após dois meses e um segundo reforço após mais quatro meses. Já profissionais de saúde ou quem têm mais de 40 anos devem receber um terceiro reforço depois de mais quatro meses. “O Ministério da Saúde viu a necessidade de adequar o esquema vacinal das pessoas que haviam recebido a Janssen no esquema primário”, informa a gerente de Doenças Imunopreveníveis da Secretaria de Saúde, Renata Brandão. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Os imunizantes AstraZeneca, Janssen ou Pfizer podem ser utilizados nos reforços. Mulheres gestantes ou puérperas que começaram sua imunização com Janssen devem tomar como reforço a vacina da Pfizer ou CoronaVac. Renata Brandão ressalta que quem tomou Janssen no início da imunização agora terá um mesmo número de doses previsto para quem tomou AstraZeneca, CoronaVac ou Pfizer. Isto é, três doses para o público até 39 anos e quatro doses para quem tem mais de 40 anos ou é profissional de saúde. Com informações da Secretaria de Saúde do DF CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE