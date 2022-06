Quase 15 mil beneficiários ainda não sacaram o DF Social

Após esse procedimento, aparece mensagem na tela informando se o nome do representante familiar está ou não na lista de contemplados

O benefício do DF Social ainda não foi resgatado por um total de 14.796 famílias. Apesar de beneficiárias, esses núcleos ainda não abriram a conta ou desconhecem que estão entre as contempladas. Para saber se está nesse grupo, é preciso acessar o site do GDF Social. No portal, clicar em “Consulta DF Social”, fornecer o CPF e a data de nascimento. Após esse procedimento, aparece mensagem na tela informando se o nome do representante familiar está ou não na lista de contemplados.

Outra informação importante é que o crédito referente a junho está previsto para o fim de julho. Assim, os quase 15 mil beneficiários que ainda não abriram a conta social têm até esta sexta-feira (24) para realizar o procedimento e receber o benefício no próximo mês.

A abertura da conta pode ser feita pelo aplicativo do BRB Mobile, disponível nas principais lojas virtuais. Caso não tenha disponibilidade para a abertura de conta pelo aplicativo, o BRB tem 52 agências nas regiões administrativas do Distrito Federal. A solicitação do cartão é gratuita e não há cobrança de tarifas nem de dívidas anteriores.

Entretanto, se já foram realizadas as ações anteriores e o beneficiário ainda não recebeu o cartão, é necessário entrar em contato com a Ouvidoria do BRB no número 3322-1515. E, se estava recebendo as parcelas do DF Social e não as recebe mais, a situação deve ser comunicada via Ouvidoria, pelo 162.

Caso a família já esteja com sua conta aberta desde o fim de maio, o pagamento referente a esse período ocorre até o fim deste mês.

O DF Social tem a meta de atender 70 mil famílias com o saque mensal de R$ 150.

*Com informações da Agência Brasília