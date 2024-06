Queda de motocicleta na saída da EPIA Sul resultou em duas vítimas, no Núcleo Bandeirante – DF

Na manhã deste sábado (15), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para a ocorrência na saída da EPIA Sul, sentido aeroporto, próximo ao viaduto do BRT, altura da antiga Floricultura, Núcleo Bandeirante – DF.

Chegando ao local, as equipes de socorro se depararam com o motociclista que perdeu o controle da motocicleta Honda/CG 160 Titan, de cor prata, sofrendo a queda e parando ao solo no canteiro central.

O condutor, o jovem K. G. S. G., 23 anos, estava desorientado com suspeita de fratura no ombro esquerdo e suspeita de TCE, foi atendido no protocolo de trauma pelo CBMDF, foi transportado consciente e estável para o Instituto Hospital de Base de Brasília (IHBB).

O passageiro G. R. S., de 21 anos, queixa-se de dores na lombar, foi transportado consciente e orientado por uma ambulância particular da UTI Vida, para o Instituto Hospital de Base de Brasília (IHBB).

O local ficou aos cuidados da PMDF.