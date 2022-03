Queda de moto deixa motociclista ferido no Eixo Monumental

A queda de uma moto deixou uma vítima no Eixo Monumental na tarde desta quarta-feira, 16. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para prestar o socorro. O fato ocorreu nas proximidades do Estádio Nacional Mané garrincha. O condutor, um homem de 39 anos de idade, conduzia a motocicleta quando perdeu o controle da direção caiu. As equipes atenderam e transportaram a vítima ao IHBDF, apresentando escoriações e com dores generalizadas pelo corpo. Estava consciente, orientado e estável. Houve pouco impacto no fluxo do trânsito devido à rápida atuação das guarnições do CBMDF. Não foi necessário o acionamento do policiamento.