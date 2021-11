Queda de energia constante incomoda moradores e empresários no Lago Norte

Neoenergia contrapõe e afirma que o problema foi resolvido para 90% dos clientes afetados

Nesta segunda-feira, 8, moradores e trabalhadores do Lago Norte ficaram sem energia na parte da manhã. Quem vive na região diz que as quedas de energia são constantes por ali. Segundo a Neoenergia Brasília, o problema já foi resolvido para 90% dos clientes afetados. Um dos motivos da interrupção de fornecimento de energia, foi uma árvore que caiu puxando os cabos de energia.

A empresa informou em nota que o colapso da árvore ocorreu às 12h25, mas as reclamações de picos de energia ocorreram a manhã toda. Uma empresa de negócios digitais, Syscoin, teve todo o atendimento interrompido na manhã desta segunda. O funcionário da Syscoin, Ismael Amorim, 24, conta que como a empresa depende bastante da energia, muitos dos funcionários tiveram que usar a rede 4G para trabalhar, e outros foram para casa para não ter a manhã perdida e conseguir realizar o trabalho. Outro funcionário da loja, Arthur Bernardes, 24, explicou que uma fase da energia tinha voltado, mas ao meio-dia tiveram queda total, e como eles não têm gerador, afetou o sistema deles. Olimpio Gomes, 35, comerciante na região, destacou que tinha aberto um chamado sobre os picos de energia. “Ficamos a manhã toda sem energia, o que atrapalha bastante nas vendas”, disse.

A proprietária da loja Peça Rara, Viviane de Castro, 40, contou que eles já abriram a loja sem energia. Ela destaca que já tem um tempo que as quedas de energia são rotineiras na região. “Abrimos a loja tem 5 meses, e não tem um dia sem que não tenha picos de queda”, conta. Viviane conta que isso afeta não só no atendimento aos clientes, pois o sistema cai e as vendas não são lançadas, mas também tem afetado a loja financeiramente pois somente hoje 4 máquinas de computadores foram queimadas, e as lâmpadas também. “E a empresa de energia não nos deixa registrar reclamação nem no Whatsapp, via site ou por telefone”, completa. Além de ser proprietária de uma loja na região, ela também é moradora do Lago Norte, e comenta que a instabilidade de energia por ali está cada vez pior. “A conta alta vai dobrando mensalmente, enquanto o serviço está instável”.

A queda de luz na região impediu a advogada Marina Guimarães, 57, de ir à academia nesta manhã. “Também estava impedindo as meninas da loja de cosméticos de registrar minha compra no sistema”, comenta. A vendedora Fernanda Medeiros, 25, disse que a praça de alimentação do shopping que ela sempre almoça não estava funcionando. “Isso faz o movimento aqui do comércio cair”, frisa.

Ao final do dia, a Neoenergia afirmou que a energia já foi restabelecida para mais de 99,2% dos clientes afetados em regiões do Lago Norte e áreas rurais próximas. Segundo eles, as equipes seguem atuando para recompor a energia aos demais clientes assim que possível. A rede de energia foi isolada para que o Corpo de Bombeiros pudesse atuar e iniciar as manobras necessárias para recompor o sistema. Após a conclusão dos trabalhos dos Bombeiros, o poste quebrado e as redes danificadas estão sendo substituídos.