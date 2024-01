Quebra-molas são instalados em trechos de Sobradinho II

A implantação das ondulações transversais atende à solicitação da comunidade, por intermédio da administração regional

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) finalizou a entrega de 13 novos quebra-molas no Setor de Mansões de Sobradinho II. Seis ondulações foram implantadas na subida do Fox (entre a QMS 34 e a QMS 54) e outras sete na subida do mercado Minipreço (entre a QMS 13 e a QMS 32), vias que passaram por recentes obras de restauração.

Os moradores e síndicos dos condomínios solicitaram à administração regional da cidade a instalação de ondulações transversais, alegando que, com a troca do asfalto, os condutores passaram a trafegar em alta velocidade, trazendo riscos de atropelamentos de pedestres e animais.

Ao receber a solicitação da administração regional, o Setor de Engenharia do Detran-DF realizou o estudo técnico e elaborou os croquis dos quebra-molas, emitindo a autorização para que fossem construídos. Com esse trabalho concluído, a administração notificou o Detran para que fosse feita a devida sinalização.

Em seguida, as equipes de sinalização do Detran-DF estiveram no Setor de Mansões de Sobradinho II para fazer a pintura e colocação de placas nos 13 novos quebra-molas instalados, garantindo mais segurança ao tráfego de veículos e pedestres no local.

*Com informações do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF)