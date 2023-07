Quatro regiões terão serviços na rede elétrica nesta sexta (7)

Para execução dos trabalhos, será necessário interromper temporariamente o fornecimento de energia em endereços de Sobradinho, Sobradinho II, Planaltina e Plano Piloto

Manutenção na rede serão feitas em Sobradinho II, Sobradinho, Planaltina e Plano Piloto nesta sexta-feira (7). Por segurança, haverá interrupção no fornecimento de energia em alguns endereços dessas regiões durante a execução dos serviços.

Em Sobradinho II, o desligamento ocorrerá das 9h às 16h, na DF-150, kms 4 e 5 e na Serra Dourada, conjuntos D a G, kms 3 e 5 e módulos A, D, F e G. No mesmo horário, a interrupção afeta a Chácara Nossa Senhora do Quinhão 7, no Núcleo Rural Sobradinho dos Melos, em Sobradinho.

Em Planaltina, as quadras 3 (Conjunto B) e 6 (Conjunto F) da Bica do DER ficam sem energia, das 9h às 14h, para construção de rede.

Das 8h até as 16h, o desligamento afetará a CLN 108 (blocos A a D), a EQN 108/308, Lote C e a SQN 108 (banca de jornais, blocos A a K) para modernização de rede.

Além dos desligamentos programados, pode acabar a energia em outra região do Distrito Federal. Nesse caso, a população deve registrar a ocorrência pelo telefone 116. Clientes com deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 01 55, desde que utilizem aparelho adaptado para essa finalidade.

Com informações da Agência Brasília