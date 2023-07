Ginecologista é preso por violação sexual no entorno do DF

Um ginecologista foi preso nesta quinta-feira (06), após ser acusado do crime de violação sexual mediante fraude. A prisão, efetuada pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), é fruto da ‘Operação Asmodeus’.

O mandado de prisão foi expedido pela 2ª vara criminal depois de ser acusado de cometer o crime contra várias vítimas.

Segundo a investigação, o médico fazia as vítimas crerem estarem sendo submetidas a um procedimento ginecológico adequado, correto e necessário e que os toques que o profissional realizava faziam parte do protocolo de atendimento. Mas, na verdade, a ação era uma fraude para conseguir praticar o ato libidinoso contra as vítimas.

Após investigações, ele foi identificado e localizado próximo à cidade de Formosa, Goiás.

Com apoio terrestre e aéreo, a prisão foi efetuada com êxito. Ele foi conduzido para a carceragem da PCDF e colocado à disposição do Poder Judiciário.