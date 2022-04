Quatro pessoas ficam feridas em capotamento na BR-070

Ainda de acordo com a corporação, no carro, haviam quatro pessoas, sendo três adultos e uma criança

Quatro pessoas ficaram feridas após capotamento na BR-070, próximo ao Motel Fiesta, sentido Águas Lindas de Goiás.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), dois carros bateram e o motorista de um deles acabou perdendo o controle e capotando para fora da pista.

Ainda de acordo com a corporação, no carro, haviam quatro pessoas, sendo três adultos e uma criança. Dessas, três foram lançados para fora do carro, incluindo o menor, e uma ficou presa nas ferragens.

Quem aparentava estar em caso mais grave era o motorista, que, mesmo consciente, estava desorientado e instável, apresentava uma possível fratura do fêmur, pélvica e dificuldade respiratória.

Os outros dois adultos tinham ferimentos, mas não estavam tão graves quanto o primeiro. Já a criança, de 10 anos, chegou a perder a consciência e queixava-se de dor nas costas e na cabeça.