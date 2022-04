Quatro cidades do DF terão áreas sem energia nesta terça-feira (5)

Desligamento ocorrerá em Samambaia, Lago Norte, Sobradinho e Paranoá para melhorias na rede elétrica

Samambaia, Lago Norte, Sobradinho e Paranoá terão endereços afetados por desligamento de energia para serviços na rede elétrica, nesta terça-feira (5). A interrupção é necessária para evitar acidentes. Na maioria dos locais, os trabalhos serão iniciados às 8h30.

Em Samambaia, onde será feita obra de substituição de rede convencional para rede compacta protegida, a interrupção será das 8h30 às 16h30, nos conjuntos 2 a 4 e 10 a 14 da QR 313; nos conjuntos 2, 3 e 13 da QR 315 e no conjunto 13 da QR 513.

O mesmo serviço será feito em Sobradinho, também das 8h30 às 16h30, afetando o Condomínio Bela Vista Serrana, módulos 2 ao 10, MDB 1 (lote 1), MDM 4 (lote 28), MD 10 (lote 15); e os conjuntos C e D do Condomínio Mansões Nova Colina.

No Lago Norte será feita poda de árvores, com previsão de início às 8h30 e término às 16h30, deixando sem energia o Núcleo Rural Boa Esperança II, chácaras Recanto das Flores, Bela Vista, Liberdade II, Mico Estrela, Oliveira, Brasil, Alice, Bem-Te-Vi, Cabral II, Cajueiro, Colibri, Cotia, Dalila, Das Palmas, De Cereais, Do Céu, Dos Ipês, Estrela de Davi, Flora, Garganta do Santo, Guimarães, Jatobá, Mangabeira, Portal do Sol, Cantinho da Paz, Santa Luzia, Santa Rita, Solar dos Freitas, Tambor, Três Lagos, João de Barro, Rosa do Deserto, Recanto dos Beija-Flores, Goiás, Estância Dalva, Recanto das Andorinhas, Araras, Canto do Rouxinol, Sabiá, Recanto do Uirapuru, Aldeota, 3, 3-A, 5, 6, 6-A, 6-B, 7, 8, 8-A, 10, 11, 17, 18, 21, 1100-A, 1100-B, 1100-C, 1130, 1130-A, 1250 e 1390.

Áreas rurais do Paranoá também ficarão sem energia durante a substituição de poste danificado, o que deve durar das 8h30 às 14h. Com isso, o desligamento será feito na Colônia Agrícola Sussuarana, chácaras Estrela Guia, Paraíso, Dois Irmãos, Esperança, Santo Antônio, Recanto Feliz, Gerivá, Santa Maria, Vitória I, Severino, Colinas, Santana, Meneses, Cosme e Damião, Nossa Senhora Aparecida, Sossego, Cezária, Das Gramas, Olho D’Água, Nossa Senhora do Divino Espírito Santo, São José, São Pedro, Severino II, São Francisco, Santa Luzia, Recanto II, Cedro, 1-A, 02, 03, 05, 08-C, 14-B, 32, 05-A, 31 (Monte Reis), 42, 56-A (Cristal) e 58.

Caso os trabalhos sejam concluídos antes do previsto, a energia será religada sem aviso prévio. Além dos desligamentos programados, pode acontecer de acabar a energia em alguma região. Nestes casos, a população deve registrar a ocorrência pelo telefone 116.

Clientes portadores de deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 01 55, desde que utilizem aparelho adaptado para essa finalidade.

Informações da Agência Brasília