Quase 500 cadeiras de rodas serão entregues pela SES-DF neste primeiro trimestre

Oficina Ortopédica da SES-DF iniciou este mês entregas do modelo tetraplégico anatômico

Teve início neste mês a entrega das cadeiras de rodas adquiridas pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) em contrato assinado no início do ano. As 79 cadeiras do modelo tetraplégico anatômico começaram a ser entregues aos pacientes no início de fevereiro. A entrega de todas as unidades deve ser concluída até o fim do mês. Já as 400 cadeiras de rodas paraplégica adulta estão sendo organizadas, em ritmo de força-tarefa, para ter a entrega iniciada ainda esta semana pelo Núcleo de Produção de Órteses e Próteses (Nupop) da SES-DF.

O pequeno Miguel, de 1 ano e 10 meses, diagnosticado com mielomeningocele e malformação de chiari tipo 2, foi um dos contemplados na quarta-feira (7). A mãe Eulalia de Brito, de 39 anos, comemorou o primor do produto e a entrega em boa hora. “Nunca vi uma cadeira tão bonitinha como essa! Ele irá começar a frequentar as aulas no próximo dia 19. Com esta cadeira de rodas, poderemos utilizar o transporte público para ir até a escola”, celebrou.

Ainda neste mês há a previsão da chegada de um novo lote com 86 cadeiras do modelo tetraplégico anatômica. Ao todo, até o fim do ano, a expectativa é de fornecimento de 375 unidades do produto. Com o somatório, os pacientes na lista de espera para o modelo deverão ser inteiramente atendidos.

“As requisições são muito dinâmicas. Temos lista para cada um dos modelos e dos tamanhos dos produtos que ofertamos. A cada dia surgem novos solicitantes. Buscamos, assim, fazer entregas regulares a fim de acompanhar a dinamicidade dessas requisições”, explica a chefe do Nupop, Mariane Ramos.

As cadeiras tetraplégico anatômica entregues possuem cinco tamanhos diferentes e têm adaptações específicas às crianças com déficit de controle de tronco e cervical. Cada produto possui garantia de um ano para defeitos de fábrica, oferecida pela empresa contratada.

Confecção e entrega de materiais ortopédicos

O Nupop compõe a Oficina Ortopédica juntamente com o Núcleo de Atendimento Ambulatorial de Órteses e Próteses e Materiais Especiais (Naopme), situado na Estação de Metrô 114 Sul, na Praça do Cidadão.

O Nupop e o Naopme são responsáveis pela avaliação, acompanhamento e encaminhamento de pacientes para confecção e entrega de materiais ortopédicos ambulatoriais.

Para obter os produtos, o cidadão precisa realizar o cadastro presencial no Naopme, de posse da documentação original solicitada. No próprio local, é feita a avaliação por um fisioterapeuta. O fornecimento é realizado por ordem de inscrição e está condicionado à disponibilidade de cada um dos materiais em estoque.