Quase 50% do pronto-socorro do HB são pacientes ortopédicos

Prosus constatou o problema em inspeção realizada nesta segunda-feira, 7 de fevereiro, no Serviço de Ortopedia do Hospital

Um problema no Hospital de Base do Distrito Federal foi constatado durante uma inspeção realizada nesta segunda-feira, 7 de fevereiro. Aproximadamente 50% dos pacientes internados no pronto-socorro do Hospital de Base do Distrito Federal são pacientes ortopédicos e a unidade de saúde tem apenas uma sala de cirurgia para atendê-los. A 2ª Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde (2a Prosus) identificou a questão no Serviço de Ortopedia (Pronto Socorro e Enfermaria) do Hospital.

“Com o alto número de pacientes ortopédicos internados no pronto-socorro do Hospital de Base, vamos requisitar maior disponibilidade de salas de cirurgia, sempre que o número de pacientes aguardando cirurgias ortopédicas for maior que de outras especialidades cirúrgicas”, declarou o promotor de Justiça Clayton Germano. Para ele, é necessária uma forte fiscalização das unidades de ortopedia da rede pública, porque está havendo muita reclamação e judicialização por parte dos pacientes que estão aguardando uma cirurgia ortopédica por vários dias.

A 2ª Prosus tem fiscalizado e acompanhado os serviços e cirurgias de ortopedia oferecidos pelos hospitais da rede pública do Distrito Federal. As visitas tiveram início na semana passada, no Hospital Regional de Taguatinga. Representantes da promotoria estão conversando com os profissionais responsáveis pela área, requisitando informações e documentos sobre a escala de ortopedistas, centro cirúrgico, disponibilidade de órteses, próteses, condições das salas de cirurgia e equipamentos.

O Ministério Público do DF e Territórios (MPDFT) quer verificar quando e como os pacientes que precisam de cirurgias ortopédicas estão sendo atendidos e em qual periodicidade. O órgão está requisitando, semanalmente, a todos os hospitais da rede pública, a listagem dos pacientes que estão aguardando por cirurgias na área de ortopedia. Estão previstas ainda visitas aos hospitais do Gama, Planaltina, Sobradinho, Paranoá, Ceilândia e Santa Maria.