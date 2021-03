Quase 13 mil estabelecimentos são vistoriados

Os locais de atuação foram definidos a partir do levantamento do DF Legal

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) está coordenando a Operação Toque de Recolher, que visa o cumprimento das medidas restritivas impostas pelo Decreto nº 41.874. Na noite da última quarta-feira (10), a força-tarefa realizou a vistoria de estabelecimentos comerciais para coibir a fomarção de aglomerações. Ao todo, 12.847 locais foram vistoriados pelas 16 equipes, que trabalharam das 8h às 13h, 13h às 18h e entre 20h e 4h.

Representantes das forças de segurança – polícias Militar (PMDF) e Civil (PCDF), Departamento de Trânsito (Detran) e Corpo de Bombeiros (CBMDF) –, as secretarias DF Legal, de Mobilidade (Semob), de Agricultura (Seagri) e de Economia (Seec), além da Vigilância Sanitária, do Brasília Ambiental, DER e Procon participaram da ação.

A DF Legal e a PMDF realizaram vistorias a estabelecimentos comerciais em todo o Distrito, atentos às novas regras e também fiscalizando proibições já previstas em decretos anteriores. Desse total, 431 foram abordados, 12 multados e 29 interditados por descumprirem a determinação de fechamento, decorrente dos decretos do GDF.

As aglomerações nas vias do Distrito Federal também tiveram destaque com a retirada de 165 ambulantes e 670 vistorias em quiosques, sendo que desses 46 foram abordados. A região com maior número de abordagens foi Ceilândia com 13% do total, seguido por Planaltina com 11% e a região que compreende Guará I e II, SCIA, Estrutural e SIA com 10% do total.

A PMDF montou pontos de bloqueio em Samambaia, Park Way, Lago Sul, Planaltina e Estrutural. Ao final da operação, os policiais haviam abordado 325 veículos. Nenhuma intercorrência em relação ao Decreto foi registrada. Na Estrutural, um condutor parou antes do ponto de bloqueio. Sem habilitação e com veículo não licenciado, foram aplicadas medidas administrativas e o veículo foi removido ao depósito.

“Estamos orientando a população sobre a necessidade do respeito às medida estabelecidas. Até às 23h, verificamos muitas pessoas retornando às residências, mas após esse horário as ruas ficaram praticamente vazias. Chamamos atenção para os condutores não dirigirem sob efeito do álcool, o que é essencial para evitar acidentes principalmente neste período, por conta da alta demanda que os hospitais estão recebendo. Estaremos ainda mais atentos a essa questão a partir desta quinta-feira (11)”, ressalta o comandante do Policiamento de Trânsito da PMDF, coronel Edvã de Oliveira.

Os demais envolvidos permanecem executando ações a partir de planejamentos próprios, de acordo com a competência de cada um.

A PCDF fez rondas em diferentes regiões, por meio das delegacias de área. Os policiais abordaram 410 pessoas e 94 veículos.

Com 26 viaturas e 120 militares, o CBMDF realizou operações no Núcleo Bandeirante, Asa Sul, Recanto das Emas, São Sebastião, SOF Ceilândia, Águas Claras, Candangolândia, Taguatinga, Lago Norte, Gama, Asa Norte, Vila Planalto, Santa Maria, Planaltina, Riacho Fundo, Brasília, Sudoeste, Brazlândia, Samambaia e Taguatinga. Foi necessário fazer a orientação a um quiosque, no Núcleo Bandeirante. Não foi necessária intervenção policial.

O Detran, por sua vez, atuou em patrulhamentos com abordagens no Guará I, Guará II, Ceilândia e Santa Maria. Ao todo, foram 214 abordagens, 11 flagrantes de alcoolemia, 3 inabilitados e 7 condutores com a CNH vencida. Dez veículos removidos ao depósito. Em todas as abordagens, os condutores e passageiros são orientados sobre o horário de circulação.

As informações são da Agência Brasília