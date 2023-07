Quantidade de turistas internacionais em Brasília aumenta 170% em 2023

No ranking, o segundo atrativo mais visitado foi o Museu Nacional da República, com 146.814 visitantes, e, em terceiro, o Espaço Lúcio Costa, com 103.885 visitantes

Os atrativos turísticos do Distrito Federal (DF) bateram a marca de 982.256 visitações durante todo o ano de 2022. Os dados foram divulgados pelo Observatório de Turismo do ano passado, que mostram que o atrativo mais visitado foi o Templo Legião da Boa Vontade, com 509.671 visitas. O número de turistas internacionais no DF também chama a atenção. Segundo o Ministério do Turismo, Brasília recebeu, de janeiro a maio deste ano, 18.354 turistas estrangeiros, número quase três vezes maior que no mesmo período do ano passado.

No ranking, o segundo atrativo mais visitado foi o Museu Nacional da República, com 146.814 visitantes, e, em terceiro, o Espaço Lúcio Costa, com 103.885 visitantes. Os dados obtidos pelo Observatório do Turismo foram mensurados pelo controle existente entre cada atrativo.

De acordo com o gerente de Monitoramento e Pesquisa da Secretaria de Turismo (Setur), Marcos Vinícius Sousa Castro, o número de visitantes deve ser maior, visto que alguns atrativos não entraram no ranking por causa da impossibilidade de controle de visitantes.

“Os próprios atrativos mensuraram esses dados. São números monitorados por meio de lista de presença. Isso explica o motivo de outros atrativos famosos, como a Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida e a Torre de TV, não estarem no ranking, porque não é feito esse monitoramento com lista de presença”, explicou.

Brasília também tem se destacado como o destino ideal para muitos estrangeiros. Somente no período de janeiro a maio deste ano, a capital federal recebeu 18.354 turistas internacionais, segundo o Ministério do Turismo, número 170% maior do que o registrado no mesmo período do ano passado, quando 6.811 turistas internacionais desembarcaram em Brasília.

Entre os principais países de origem dos turistas internacionais em Brasília, aparecem Estados Unidos, Portugal e Argentina. Em nível nacional, nos primeiros cinco meses deste ano, o Brasil já recebeu quase 3 milhões de turistas estrangeiros, mais que o dobro do mesmo período de 2022.

De acordo com o secretário de Turismo, Cristiano Araújo, o DF conta com vários atrativos que justificam o aumento de turistas na capital federal. “Em primeiro lugar, temos que Brasília é uma cidade segura. A cidade é central, ou seja, está conectada com todas as outras capitais brasileiras. Somos também uma das cidades com maior número de eventos, que conta com vinícolas, além de ser o terceiro maior polo gastronômico do país”, defendeu.

O Governo do Distrito Federal (GDF), por meio da Setur, prevê investir mais de R$ 20 milhões no setor ainda neste ano. A expectativa é que este recurso seja utilizado para promover o turismo na capital, com projetos de capacitação e de captação de eventos.

Voos internacionais

De Brasília, é possível embarcar, em voos diretos, para Lima (Peru), Lisboa (Portugal), Cidade do Panamá (Panamá), Miami e Orlando (Estados Unidos) e Buenos Aires (Argentina). Essas rotas internacionais diretas foram ampliadas graças ao apoio do GDF, que reduziu de 12% para aproximadamente 7% o ICMS incidente sobre o querosene de aviação (QAV) adquirido pelas companhias aéreas.

Opções

Brasília é considerada Patrimônio Cultural da Humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). Para quem vier visitar a capital federal, inúmeras são as opções de lazer para conhecer a cidade que foi projetada pelo urbanista Lúcio Costa e pelo arquiteto Oscar Niemeyer.

Para conferir todos os pontos turísticos de Brasília, acesse o site da Setur.

*Com informações de Thais Miranda, da Agência Brasília