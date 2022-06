Qualifica DF abre 12 mil vagas em cursos gratuitos

A previsão é de que as atividades tenham início no dia 18 de julho, com duração de 240 horas distribuídas em 20 horas semanais

O programa Qualifica DF abriu, nesta quarta (15), as inscrições para preenchimento de 12 mil vagas para qualificação profissional. As oportunidades são em diversas cidades, turnos e ocupações, e os interessados terão até o dia 10 de julho para se candidatar.

As inscrições serão realizadas por meio de preenchimento de formulário eletrônico, a partir do portal da Secretaria de Trabalho do DF. As vagas são para o Plano Piloto, Ceilândia, Gama, Guará, Núcleo Bandeirante, Sobradinho, São Sebastião, Planaltina e Paranoá, e as vagas dispostas em cada unidade foram publicadas no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF).

Dentre as oportunidades estão cursos para manicure, porteiro, cuidador de idoso, jardineiro, pedreiro, garçom e muito mais. A previsão é de que as atividades tenham início no dia 18 de julho, com duração de 240 horas distribuídas em 20 horas semanais.