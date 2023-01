Quais as vantagens de se ter uma empresa em Brasília

Brasília é a capital do Brasil e é um dos principais centros de negócios do país. A cidade tem uma grande variedade de empresas, desde pequenas empresas locais até grandes empresas multinacionais. Temos uma lista de empresas bastante conhecidas, mas vamos só citar algumas das principais com sede em Brasília, são:

1. Banco do Brasil: O Banco do Brasil é uma das principais empresas que se estabeleceram em Brasília nos últimos anos. Com mais de 200 anos de história, sendo uma das maiores instituições financeiras do país, oferecendo serviços bancários, seguros, investimentos e crédito. O Banco do Brasil também é responsável por administrar o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), a qual é um programa de proteção social para os trabalhadores brasileiros. Além disso, o banco também oferece serviços de pagamento, como cartões de crédito, débito e pré-pago. O Banco do Brasil também é responsável por administrar o Programa de Incentivo às Exportações (PROEX), que visa aumentar as exportações brasileiras.

2. Brasil Telecom: A Brasil Telecom é uma das principais empresas de telecomunicações do país. Ela oferece serviços de telefonia fixa, móvel, internet e TV por assinatura para todo o Distrito Federal e para mais de 20 estados brasileiros. Além disso, a empresa também oferece serviços de voz sobre IP, soluções de segurança e serviços de hospedagem. A Brasil Telecom também é responsável por fornecer serviços de telecomunicações para grandes empresas e governos.

3. Banco Itaú: O Banco Itaú é uma das principais empresas bancárias do Brasil. Ele oferece serviços de conta-corrente, empréstimos, cartões de crédito e investimentos para todos os brasileiros. Além disso, o banco também oferece serviços de seguros, financiamentos e serviços de pagamento. O Itaú também possui uma ampla rede de agências bancárias e caixas eletrônicos espalhados por todo o país.

4. Grupo Globo: O Grupo Globo é uma das principais empresas de mídia do país. Ele possui canais de televisão, rádio, jornais e revistas distribuídos para todo o Brasil e também para outros países. O Grupo Globo foi fundado em 1965 controlado pela família Marinho. O grupo possui diversos canais de televisão, como a Rede Globo, a GloboNews, a GloboEsporte, a Gloob e a GNT, além disso, o grupo também possui diversas rádios, como a Rádio Globo, a Rádio CBN e a Rádio Jovem Pan. O Grupo Globo também possui diversos jornais e revistas, como o Jornal O Globo, a Revista Época e a Revista Veja. Além disso, o grupo também possui diversos sites de notícias, como o G1, o Globo.com e o Terra. O Grupo também possui diversos serviços de streaming, como o Globoplay e o Globosat Play.

5. Grupo Pão de Açúcar: O Grupo Pão de Açúcar é uma das principais empresas de varejo do país. Ele possui lojas em todo o Distrito Federal, oferecendo produtos de alimentação, bebidas, eletrodomésticos e muito mais. Além disso, o Grupo Pão de Açúcar também possui lojas online, onde os clientes podem comprar produtos com facilidade e segurança. O Grupo Pão de Açúcar também oferece serviços de entrega e atendimento ao cliente.

Saiba que em Brasília não tem só estas empresas, temos uma lista de empresas bem extensa, como a Embraer, a Petrobras, a Caixa Econômica Federal, a Vale, a Ambev, a Natura, a Cielo, a Oi, a Vivo, entre outras.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As principais vantagens de ter uma empresa em Brasília são: acesso ao mercado brasileiro, infraestrutura de qualidade, incentivos fiscais e acesso à mão de obra qualificada. Além disso, Brasília é um dos principais centros de negócios do país, o que significa que as empresas podem se beneficiar de uma grande variedade de oportunidades de negócios.

Nos últimos anos, Brasília experimenta um crescimento significativo no número de empresas. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o número de empresas no Distrito Federal cresceu em mais de 20% entre 2014 e 2018. Isso mostra que Brasília é um ótimo lugar para se ter uma empresa.