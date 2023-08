Quadrilha especializada em roubos de cargas é presa

Com isso, a corporação descobriu o grupo, composto por cinco pessoas. Apenas no primeiro semestre deste ano, a quadrilha realizou quatro roubos

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu, nesta quarta-feira (23), o líder de um grupo especializado em roubos de carga na capital e Entorno. Segundo a investigação, a quadrilha era a principal atuante na região.

As investigações se iniciaram após um caminhão de cargas de uma empresa de comércio online ser roubado. Com isso, a corporação descobriu o grupo, composto por cinco pessoas. Apenas no primeiro semestre deste ano, a quadrilha realizou quatro roubos.

No último mês, a PCDF deflagrou a primeira parte da operação, quando prendeu dois dos criminosos. Os outros três conseguiram fugir.

Nesta quarta, a corporação localizou o líder do grupo. Ele chegou a fugir novamente, mas foi encontrado com o auxílio da Divisão de Operações Aéreas.