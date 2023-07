Estudo sobre agricultura urbana e periurbana será apresentado nesta terça

Pesquisa tem como objetivo refletir sobre os potenciais e desafios de desenvolvimento das atividade inseridas nesse tipo de produção

O Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal (IPEDF) apresenta nesta terça-feira, 11, às 10h, ao vivo em seu canal do YouTube, o estudo “Agricultura Urbana e Periurbana no Distrito Federal”. Com o objetivo de refletir sobre os potenciais e desafios de desenvolvimento dessa prática, o trabalho apresenta o diagnóstico, suas características e seus atores, as tipologias encontradas e os potenciais de produção.

Serviço

Estudo Agricultura Urbana e Periurbana no Distrito Federal

Data: 11/7

Horário: 10h

Acompanhe pelo YouTube

Mais informações: [email protected]

Com informações da Agência Brasília