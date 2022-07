Quadras de Asa Norte e Sobradinho II ficam sem energia neste domingo

Na Asa Norte, a interrupção será feita para o serviço de poda de árvores. Já em Sobradinho II, serão substituídos a cruzeta e os isoladores da rede de energia local

Vai faltar energia neste domingo (17) em endereços de duas regiões administrativas do Distrito Federal: Plano Piloto e Sobradinho II. O desligamento programado é necessário para garantir a segurança dos cidadãos e dos técnicos durante os serviços. Na Asa Norte, a interrupção será feita para o serviço de poda de árvores. Já em Sobradinho II, serão substituídos a cruzeta e os isoladores da rede de energia local.

No Plano Piloto, vai faltar luz nas seguintes quadras: SHCGN 708, dos blocos I ao R; SCLRN 708, dos blocos A ao I; SCRN 708/709, blocos A ao H; nas quadras 708/709, na via W4 Norte; no bloco A da SGAN 910; e na SQN 110. O fornecimento de energia será interrompido das 8h30 às 16h.

Em Sobradinho II, por sua vez, a energia será cortada das 8h30 às 15h. E acontecerá nos seguintes endereços: nas chácaras 5, 6 e 9 do Núcleo Rural Sobradinho II, nos núcleos rurais Bom Jesus e Janaína e nas chácaras São Francisco, Malu, São Francisco e Luciana, todas na rodovia DF-425. Além dessas localidades, não haverá fornecimento no Km 4 da rodovia DF-150 e na Chácara Jupeci, que também está situada na região.

Além dos desligamentos programados, pode ocorrer a falta de energia em alguma região sem comunicação prévia. Nestes casos, a população pode registrar a ocorrência pelo telefone 116. Clientes com deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 01 55, desde que utilizem aparelho adaptado para essa finalidade.

