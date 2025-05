Publicado edital de remanejamento para servidores da carreira socioeducativa do DF

A Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal (Sejus-DF) publicou, nesta quarta-feira (28), no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), o Edital nº 03 e a Portaria nº 447, de 27 de maio de 2025, que regulamentam o concurso de remanejamento interno dos servidores da carreira socioeducativa. O procedimento, que ocorre periodicamente desde 2016, permite aos servidores escolherem sua lotação conforme as vagas disponíveis, com base em critérios transparentes e garantias de segurança jurídica.

De acordo com o edital, o prazo para impugnação vai de 28 de maio a 2 de junho. As inscrições poderão ser realizadas entre os dias 9 e 13 de junho de 2025, exclusivamente pelo site oficial da Sejus. Esse também será o prazo para envio das documentações comprobatórias, quando exigidas pela vaga pretendida.

Após o encerramento das inscrições, será publicado o quadro final de vagas disponíveis para escolha, que ocorrerá de forma presencial, entre os dias 30 de junho e 3 de julho, conforme o cronograma específico para cada cargo. O servidor deve ficar atento aos prazos e condições estabelecidos, bem como ao horário exato para escolha da vaga desejada.

O remanejamento é obrigatório para servidores que ainda não possuem vaga definitiva ou que não participaram de concursos anteriores. Aqueles que não se inscreverem serão alocados conforme o interesse da administração, nas vagas remanescentes.

Segundo a Sejus, o processo visa garantir ampla segurança jurídica aos servidores, possibilitando-lhes pleitear vagas de interesse dentro de condições estabelecidas com transparência. Além disso, o edital reforça que a movimentação dos servidores está condicionada à observância de critérios como tempo de serviço, situação funcional e prioridades legais, incluindo benefícios a servidores com deficiência ou dependentes PcD.

Todas as etapas do concurso, desde a divulgação do edital, classificação, recursos e escolha presencial, estão detalhadas no documento publicado. A previsão é de que os servidores assumam as novas lotações a partir de 1º de agosto de 2025.

*Com informações da Sejus-DF