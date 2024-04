Publicado aviso para seleção de banca para concurso de oficiais da PMDF

Uma nova etapa para o fortalecimento do quadro de oficias foi iniciada pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por meio da Diretoria de Apoio Logístico e Finanças. A corporação tornou público o Aviso de Contratação para banca organizadora do concurso público de admissão ao Curso de Formação de Oficiais Policiais Militares (CFO), publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta segunda-feira (22).

O comunicado detalha que a instituição vencedora da licitação deverá prestar serviços técnicos especializados para organização e realização do concurso. O certame visa preencher um total de 147 vagas para o CFO, com 49 oportunidades imediatas e 98 para formação de cadastro reserva, com previsão de ingresso em meados de 2025. A iniciativa destaca ainda a promoção dos aprovados ao posto de segundo-tenente após o curso.

As propostas de preço, com a declaração da capacidade técnica, devem ser entregues a partir desta terça-feira (23) até 22 de maio, das 14h às 18h, de segunda a quinta, e das 8h às 12h, nas sextas-feiras. O procedimento deve ocorrer em dias de expediente administrativo da corporação, exclusivamente na Divisão de Recrutamento e Seleção (DRS) do Departamento de Gestão de Pessoal da PMDF, na Área Especial 4 do Setor Policial, em Brasília (DF).

A divulgação da empresa mais bem classificada na primeira fase do processo seletivo ocorrerá até 27 de maio. Assim, espera-se que, logo em seguida, seja definida a organizadora e publicado o edital.

*Com informações da Agência Brasília