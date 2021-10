Publicada nomeação do novo presidente do Iges-DF

Gislei Morais de Oliveira, cujo nome já havia sido aprovado pela Câmara Legislativa, substitui Gilberto Occhi

O governador Ibaneis Rocha publicou nesta sexta-feira (1º) a nomeação do diretor-presidente do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (Iges-DF). Gislei Morais de Oliveira é o novo mandatário.

O nome de Gislei já havia sido aprovado pela Câmara Legislativa (CLDF) por 15 votos a dois. Votaram contra os deputados Fábio Felix (Psol) e Leandro Grass (Rede).

General da reserva do Exército Brasileiro, Gislei já havia atuado no Iges-DF entre abril de 2019 e outubro de 2020 nos cargos de superintendente Administrativo, diretor Administrativo e diretor de Planejamento. Em janeiro de 2021, assumiu a Superintendência do Instituto de Cardiologia (ICDF), ficando no cargo até setembro.

Gislei substitui Gilberto Occhi, que pediu exoneração em 30 de agosto. O general afirma que a gestão dele será pautada pela transparência e ética, dando ampla publicidade a todos os atos e contratos da instituição. Este é um dos maiores desafios da nova gestão, uma vez que o Iges-DF já foi alvo de operações policiais. A última ocorreu em agosto deste ano e apura supostos desvios de recursos através de contratos superfaturados com duas empresas terceirizadas que forneciam leitos de UTI. As empresas são a Domed e a OATI, e os crimes ocorreram entre março e outubro de 2020, de acordo com o Ministério Público (MPDFT).

Sobre as dívidas do Iges-DF, o general disse que “só tem uma maneira de pagar a dívida: gastar menos, mas é preciso identificar onde é possível gastar sem gerar prejuízos à população”. O general ressaltou que o cartão corporativo, quando utilizado corretamente, contribui para salvar vidas. Mas salientou que se erros ocorrerem no uso do cartão, as falhas serão corrigidas e os responsáveis prestarão as devidas contas. O cartão corporativo do Iges-DF, que havia sido aprovado pelo Conselho de Administração, foi cancelado pelo ex-presidente do instituto, Gilberto Occhi.