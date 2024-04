Publicada a Lei que cria o Dia do Agente de Trânsito

A Lei que cria o dia do Agente de Trânsito foi publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta quarta-feira (25). A Lei nº 7.494, de 24 de abril de 2024 estabelece que o dia seja comemorado, anualmente, em 11 de maio. De autoria do deputado distrital Eduardo Pedrosa, a Lei vai ao encontro da Lei Federal nº 14.594/2023, que instituiu o Dia Nacional dos Agentes de Trânsito.

O diretor-geral do Detran-DF, Takane do Nascimento, reforça a importância desta data como forma de valorizar o trabalho exercido pelos servidores. “Essa é mais uma conquista para os servidores do Detran-DF, pois o trabalho dos agentes de trânsito é fundamental na promoção da segurança viária e na harmonia no trânsito do Distrito Federal.”

“Valorizar e apoiar esse profissional é essencial para garantir que nossas vias sejam espaços seguros e bem geridos, onde todos possam circular com tranquilidade e confiança”, afirma o autor do projeto de lei, deputado Eduardo Pedrosa.

11 de maio

O dia 11 de maio foi escolhido por ter sido o dia do início da Primeira Década de Ação pela Segurança no Trânsito, estabelecida pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 2011, considerada um marco para a segurança viária no Brasil e no mundo ao estabelecer metas de redução de sinistros de trânsito e outras ações voltadas para um trânsito harmônico e seguro.

*Com informações da Agência Brasília