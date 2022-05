PT e PSB podem ter novo impasse em candidatura no DF

O PSB, por sua vez, já apresentou o nome de Rafael Parente, ex-secretário de Educação da gestão do governador Ibaneis Rocha (MDB)

Juliana Braga

Com dificuldade de chegar a consenso em alguns estados, PT e PSB podem ter nova divergência, dessa vez, no Distrito Federal.

A federação da qual o PT faz parte com PC do B e PV se reúne nesta terça-feira (10) em Brasília e deve apresentar o nome do deputado distrital Leandro Grass (PV) como pré-candidato a governador.

As duas legendas têm tido dificuldade em saírem unidas no Espírito Santo, Rio Grande do Sul e, principalmente em São Paulo. No maior colégio eleitoral do país, os petistas pretendem lançar o ex-prefeito Fernando Haddad e os socialistas, o ex-governador Márcio França.

Políticos dos dois partidos, no entanto, apostam que no Distrito Federal será possível chegar a um acordo sem a necessidade de intervenção dos diretórios nacionais.